Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Єрмак зустрівся з Папою Римським у Ватикані — що обговорили arrow

Єрмак зустрівся з Папою Римським у Ватикані — що обговорили

8 червня 2024 22:34
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Єрмак обговорив із Папою Римським формулу миру
Андрій Єрмак та Папа Франциск. Фото: пресслужба глави Офісу Президента
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак під час робочого візиту до Італії зустрівся з Папою Франциском. Вони говорили про підготовку до Глобального Саміту миру та повернення українських дітей.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у суботу, 8 червня.

Читайте також:

Деталі візиту

Єрмак зазначив, що це була важлива розмова, оскільки йшлося про мир в Україні.

"Це була важлива розмова, під час якої я поінформував його Святість про філософію Формули миру Президента Володимира Зеленського, розповів, чому виключно Формула пропонує шлях до справедливого миру", — йдеться у повідомленні.

Папа Франциск та голова ОП Андрій Єрмак
Папа Франциск та Андрій Єрмак. Фото: пресслужба глави Офісу Президента

Крім того, було обговорено підготовку до запланованого у Швейцарії Саміту миру.

"Особливу увагу приділили питанню повернення українських дітей, які були примусово вивезені з країни", — додав голова ОП.

За його словами, Папа Франциск також висловив свою підтримку Україні.

Папа Франциск та голова ОП Андрій Єрмак
Андрій Єрмак та Папа Франциск. Фото: пресслужба глави Офісу президента

Нагадаємо, у червні відбудеться перший український Глобальний саміт миру. Президент Швейцарії Віола Амгерд офіційно висловила запрошення Папі Франциску взяти участь у конференції, яка відбудеться в Бюргенштоці, Швейцарія.

Раніше папа Римський Франциск закликав українську та російську сторону організувати обмін полоненими. Йдеться про формулу "всіх на всіх".

Італія
саміт
війна
війна в Україні
Формула миру
Папа Римський
Офіс президента
Андрій Єрмак

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна