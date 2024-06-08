Єрмак обговорив із Папою Римським формулу миру

Андрій Єрмак та Папа Франциск. Фото: пресслужба глави Офісу Президента

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак під час робочого візиту до Італії зустрівся з Папою Франциском. Вони говорили про підготовку до Глобального Саміту миру та повернення українських дітей.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у суботу, 8 червня.

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Деталі візиту

Єрмак зазначив, що це була важлива розмова, оскільки йшлося про мир в Україні.

"Це була важлива розмова, під час якої я поінформував його Святість про філософію Формули миру Президента Володимира Зеленського, розповів, чому виключно Формула пропонує шлях до справедливого миру", — йдеться у повідомленні.

Папа Франциск та Андрій Єрмак. Фото: пресслужба глави Офісу Президента

Крім того, було обговорено підготовку до запланованого у Швейцарії Саміту миру.

"Особливу увагу приділили питанню повернення українських дітей, які були примусово вивезені з країни", — додав голова ОП.

За його словами, Папа Франциск також висловив свою підтримку Україні.

Андрій Єрмак та Папа Франциск. Фото: пресслужба глави Офісу президента

Нагадаємо, у червні відбудеться перший український Глобальний саміт миру. Президент Швейцарії Віола Амгерд офіційно висловила запрошення Папі Франциску взяти участь у конференції, яка відбудеться в Бюргенштоці, Швейцарія.

Раніше папа Римський Франциск закликав українську та російську сторону організувати обмін полоненими. Йдеться про формулу "всіх на всіх".