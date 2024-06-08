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Ермак встретился с Папой Римским в Ватикане — что обсудили

8 июня 2024 22:34
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Ермак обсудил с Папой Римским формулу мира
Андрей Ермак и Папа Франциск. Фото: пресс-служба главы Офиса Президента
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время рабочего визита в Италию встретился с Папой Франциском. Они говорили о подготовке к Глобальному Саммиту мира и возвращении украинских детей.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram в субботу, 8 июня.

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Детали визита

Ермак отметил, что это был важный разговор, поскольку речь шла о мире в Украине.

"Это был важный разговор, во время которого я проинформировал его Святейшество о философии Формулы мира Президента Владимира Зеленского, рассказал, почему исключительно Формула предлагает путь к справедливому миру", — говорится в сообщении.

Папа Франциск и глава ОП Андрей Ермак
Папа Франциск и Андрей Ермак. Фото: пресс-служба главы Офиса Президента

Кроме того, была обсуждена подготовка к запланированному в Швейцарии Саммиту мира.

"Особое внимание было уделено вопросу возвращения украинских детей, которые были принудительно вывезены из страны", — добавил глава ОП.

По его словам, Папа Франциск также выразил свою поддержку Украине.

Папа Франциск и глава ОП Андрей Ермак
Андрей Ермак и Папа Франциск. Фото: пресс-служба главы Офиса Президента

Напомним, в июне пройдет первый украинский Глобальный саммит мира. Президент Швейцарии Виола Амгерд официально выразила приглашение Папе Франциску принять участие в конференции, которая состоится в Бюргенштоке, Швейцария.

Ранее папа Римский Франциск призвал украинскую и российскую сторону организовать обмен пленными. Речь идет о формуле "всех на всех".

Италия
саммит
війна
война в Украине
Формула мира
Папа Римский
Офис президента
Андрей Ермак

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