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Папа Римський вилаявся на закритому засіданні єпископів

28 травня 2024 08:34
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Папа Римський вилаявся на закритому засіданні єпископів
Папа Римський Франциск. Фото: ВВС
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Папа Римський Франциск вжив ненормативну лексику під час приватної зустрічі з єпископами. Це сталося під час обговорення питання допуску відкритих гомосексуалів до навчання в духовних семінаріях.

За інформацією The Guardian, інцидент стався під час закритої зустрічі з єпископами, на якій обговорювалася ця тема.

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Як вилаявся Папа Римський

Під час дискусії, відповідаючи на запитання одного з єпископів, Папа Франциск висловився проти ініціативи, використовуючи італійське слово "frociaggine".

Це слово вульгарно описує гомосексуальні стосунки. Деякі єпископи стверджують, що Папа міг пожартувати та не усвідомлював образливості цього терміну.

Речник Ватикану не надав коментарів щодо цього інциденту.

Нагадаємо, що у червні відбудеться перший український Глобальний саміт миру. Президент Швейцарії Віола Амгерд офіційно висловила запрошення Папі Франциску взяти участь у конференції, яка відбудеться в Бюргенштоці, Швейцарія.

Також ми розповідали що Папа Римський закликав Україну та Росію до обміну "всіх на всіх".

Італія
Папа Римський
гомофобія
Рим

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