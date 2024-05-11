Папа Римський розкритикував виробництво контрацептивів та закликав народжувати дітей
Папа Римський Франциск виступив із рішучою критикою на адресу виробників контрацептивів та зброї, закликавши до зміни підходу у суспільстві щодо народження дітей. Його заява відбулася під час конференції, присвяченої демографічній кризі, що охопила Італію та Європу.
Про це пише видання Reuters.
Папа Римський занепокоєний рівнем народжуваності
Понтифік висловив обурення тим фактом, що виробництво засобів контрацепції та зброї стало однією з найбільш прибуткових сфер інвестицій. Він звинуватив їх у знищенні життя та запобіганні появі нового життя.
"Є факт, про який мені розповів один вчений-демограф. Зараз інвестиції, які дають найбільший прибуток, — це заводи зброї та засоби контрацепції. Одне руйнує життя, інше заважає життю... Яке в нас майбутнє? Воно потворне", — заявив Папа Римський.
Слід зазначити, що протягом останніх десяти років народжуваність в Європі тримається на дуже низькому рівні — 1,5 дитини на одну жінку. Це значно менше за 2,1, що вважається мінімальним рівнем для підтримки населення на стабільному рівні.
Нагадаємо, що у червні відбудеться перший український Глобальний саміт миру. Президент Швейцарії Віола Амгерд офіційно висловила запрошення Папі Франциску взяти участь у конференції, яка відбудеться в Бюргенштоці, Швейцарія.
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