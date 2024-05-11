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Папа Римський розкритикував виробництво контрацептивів та закликав народжувати дітей

11 травня 2024 13:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Папа Римський розкритикував виробництво контрацептивів та закликав народжувати дітей
Папа Франциск виступає під час конференції "Загальний стан народжуваності". Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Папа Римський Франциск виступив із рішучою критикою на адресу виробників контрацептивів та зброї, закликавши до зміни підходу у суспільстві щодо народження дітей. Його заява відбулася під час конференції, присвяченої демографічній кризі, що охопила Італію та Європу.

Про це пише видання Reuters.

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Понтифік висловив обурення тим фактом, що виробництво засобів контрацепції та зброї стало однією з найбільш прибуткових сфер інвестицій. Він звинуватив їх у знищенні життя та запобіганні появі нового життя.

"Є факт, про який мені розповів один вчений-демограф. Зараз інвестиції, які дають найбільший прибуток, — це заводи зброї та засоби контрацепції. Одне руйнує життя, інше заважає життю... Яке в нас майбутнє? Воно потворне", — заявив Папа Римський.

Слід зазначити, що протягом останніх десяти років народжуваність в Європі тримається на дуже низькому рівні — 1,5 дитини на одну жінку. Це значно менше за 2,1, що вважається мінімальним рівнем для підтримки населення на стабільному рівні.

Нагадаємо, що у червні відбудеться перший український Глобальний саміт миру. Президент Швейцарії Віола Амгерд офіційно висловила запрошення Папі Франциску взяти участь у конференції, яка відбудеться в Бюргенштоці, Швейцарія.

Також ми розповідали що Папа Римський закликав Україну та Росію до обміну "всіх на всіх".

народження
діти
Папа Римський
Європа
народжуваність
контрацепція

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