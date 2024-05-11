Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Папа Римский подверг критике производство контрацептивов и призвал рожать детей arrow

Папа Римский подверг критике производство контрацептивов и призвал рожать детей

11 мая 2024 13:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Папа Римский подверг критике производство контрацептивов и призвал рожать детей
Папа Франциск выступает на конференции "Общее состояние рождаемости". Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Папа Римский Франциск выступил с решительной критикой в адрес производителей контрацептивов и оружия, призвав к изменению подхода к рождению детей в обществе. Его заявление состоялось во время конференции, посвященной демографическому кризису, охватившего Италию и Европу.

Об этом пишет издание Reuters.

Читайте также:

Папа Римский обеспокоен уровнем рождаемости

Понтифик выразил возмущение тем фактом, что производство средств контрацепции и оружия явилось одной из наиболее прибыльных сфер инвестиций. Он обвинил их в уничтожении жизни и предотвращении появления новой жизни.

"Есть факт, о котором мне рассказал один ученый-демограф. Сейчас инвестиции, которые приносят наибольшую прибыль, — это заводы оружия и средства контрацепции. Одно разрушает жизнь, другое мешает жизни... Какое у нас будущее? Оно безобразно", — заявил Папа Римский.

Следует отметить, что за последние десять лет рождаемость в Европе держится на очень низком уровне - 1,5 ребенка на одну женщину. Это значительно меньше 2,1, что считается минимальным уровнем поддержки населения на стабильном уровне.

Напомним, что в июне пройдет первый украинский Глобальный саммит мира. Президент Швейцарии Виола Амгерд официально выразила приглашение Папе Франциску принять участие в конференции, которая состоится в Бюргенштоке, Швейцария.

Также мы рассказывали, что Папа Римский призвал Украину и Россию к обмену "всех на всех".

рождение
дети
Папа Римский
Европа
рождаемость
контрацепция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина