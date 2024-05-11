Папа Римский подверг критике производство контрацептивов и призвал рожать детей

Папа Франциск выступает на конференции "Общее состояние рождаемости". Фото: Reuters

Папа Римский Франциск выступил с решительной критикой в адрес производителей контрацептивов и оружия, призвав к изменению подхода к рождению детей в обществе. Его заявление состоялось во время конференции, посвященной демографическому кризису, охватившего Италию и Европу.

Об этом пишет издание Reuters.

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Понтифик выразил возмущение тем фактом, что производство средств контрацепции и оружия явилось одной из наиболее прибыльных сфер инвестиций. Он обвинил их в уничтожении жизни и предотвращении появления новой жизни.

"Есть факт, о котором мне рассказал один ученый-демограф. Сейчас инвестиции, которые приносят наибольшую прибыль, — это заводы оружия и средства контрацепции. Одно разрушает жизнь, другое мешает жизни... Какое у нас будущее? Оно безобразно", — заявил Папа Римский.

Следует отметить, что за последние десять лет рождаемость в Европе держится на очень низком уровне - 1,5 ребенка на одну женщину. Это значительно меньше 2,1, что считается минимальным уровнем поддержки населения на стабильном уровне.

Напомним, что в июне пройдет первый украинский Глобальный саммит мира. Президент Швейцарии Виола Амгерд официально выразила приглашение Папе Франциску принять участие в конференции, которая состоится в Бюргенштоке, Швейцария.

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