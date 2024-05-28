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Папа Римский выругался на закрытом заседании епископов

28 мая 2024 08:34
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Папа Римский выругался на закрытом заседании епископов
Папа Римский Франциск. Фото: BBC
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Папа Римский Франциск использовал ненормативную лексику во время частной встречи с епископами. Это произошло при обсуждении вопроса допуска открытых гомосексуалов к обучению в духовных семинариях.

По информации The Guardian, инцидент произошел во время закрытой встречи с епископами, на которой обсуждалась данная тема.

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В ходе дискуссии, отвечая на вопросы одного из епископов, Папа Франциск высказался против инициативы, используя итальянское слово "frociaggine".

Это слово пошло описывает гомосексуальные отношения. Некоторые епископы утверждают, что Папа мог пошутить и не осознавал обидчивости этого термина.

Спикер Ватикана не дал комментариев по этому инциденту.

Напомним, что в июне пройдет первый украинский Глобальный саммит мира. Президент Швейцарии Виола Амгерд официально выразила приглашение Папе Франциску принять участие в конференции, которая состоится в Бюргенштоке, Швейцария.

Также мы рассказывали, что Папа Римский призвал Украину и Россию к обмену "всех на всех".

Италия
Папа Римский
гомофобия
Рим

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