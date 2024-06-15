Саммит мира — эксклюзив Новини.LIVE с места события

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Саммит мира. Фото: URS FLUEELER/Pool via REUTERS

Корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец прибыла в медиацентр в городе Бюргеншток, Швейцария. В течение двух дней она будет оперативно информировать о самых главных событиях и заявлениях Саммита мира.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Уже совсем скоро прозвучат первые заявления украинского лидера Владимира Зеленского и президента Швейцарии Виолы Амгерд.

В настоящее время в медиацентре находятся журналисты со всего мира. На Саммит мира аккредитовались около 500 медиа.

Напомним, на Глобальном саммите мира в Швейцарии Украину будут представлять лично президент Владимир Зеленский и высшее международно-политическое руководство Украины.

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии обнародовал список стран, которые примут участие в Саммите мира: это 92 страны и восемь организаций.

В швейцарском Бюргенштоке, где проходит Саммит мира, ужесточились меры безопасности и выведены на боевые дежурства около 4 тыс. военных армии Швейцарии.

Добавим, возможные пути достижения мира в Украине будут обсуждать около 100 лидеров стран и правительств. О главных моментах международной конференции, организованной Украиной в Швейцарии, смотрите в материале Новини.LIVE.