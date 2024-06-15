Саммит мира — эксклюзив Новини.LIVE с места события

Начался Саммит мира в Швейцарии — трансляция Новини.LIVE с места события
Корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец прибыла в медиацентр в городе Бюргеншток, Швейцария. В течение двух дней она будет оперативно информировать о самых главных событиях и заявлениях Саммита мира.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Саммит мира в Швейцарии
Уже совсем скоро прозвучат первые заявления украинского лидера Владимира Зеленского и президента Швейцарии Виолы Амгерд.
В настоящее время в медиацентре находятся журналисты со всего мира. На Саммит мира аккредитовались около 500 медиа.
Напомним, на Глобальном саммите мира в Швейцарии Украину будут представлять лично президент Владимир Зеленский и высшее международно-политическое руководство Украины.
Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии обнародовал список стран, которые примут участие в Саммите мира: это 92 страны и восемь организаций.
В швейцарском Бюргенштоке, где проходит Саммит мира, ужесточились меры безопасности и выведены на боевые дежурства около 4 тыс. военных армии Швейцарии.
Добавим, возможные пути достижения мира в Украине будут обсуждать около 100 лидеров стран и правительств. О главных моментах международной конференции, организованной Украиной в Швейцарии, смотрите в материале Новини.LIVE.
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