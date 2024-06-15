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Зеленський звернувся до учасників першого Саміту миру — що сказав президент

15 червня 2024 20:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Звернення Зеленського до учасників Саміту миру 15 червня
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У швейцарському Бюргенштоці у суботу, 15 червня, розпочався Глобальний саміт миру. Президент України Володимир Зеленський виголосив промову, у якій звернувся до учасників.

Відео виступу українського лідера оприлюднила його пресслужба у Telegram.

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"Ні в кого не викликає сумнівів те, що світова більшість прагне гарантувати всі аспекти безпеки, і тим більше ядерну та продовольчу", — сказав Зеленський.

Він переконаний, що світова більшість точно підтримує принцип територіальної цілісності держав, суверенітету націй і рівноправності у відносинах між народами. Також світ прагне жити без кривавих криз, депортацій та екоцидів. 

Президент зазначив, що кожна нація, яка не представлена зараз і яка не на словах, а на ділі поділяє такі самі цінності Статуту ООН, зможе приєднатись до роботи Саміту миру на наступних етапах.

"Формула миру спонукає всі сили світу думати про закінчення війни і пропонувати, як її закінчити, а отже, сама ідея війни вже програла. Путін повинен перемкнутися з мови ультиматумів на мову світової більшості, яка прагне чесного миру", — додав український лідер.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, у Швейцарії сьогодні розпочався дводенний Глобальний саміт миру. Кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій оперативно інформуватиме про найголовніші події та заяви.

У рамках саміту у Швейцарії Зеленський провів зустріч з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Він подякував за молитви за мир і допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

володимир путін
Володимир Зеленський
Швейцарія
саміт миру
війна в Україні
Росія

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