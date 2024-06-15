Обращение Зеленского к участникам Саммита мира 15 июня

Зеленский обратился к участникам первого Саммита мира — что сказал президент
В швейцарском Бюргенштоке в субботу, 15 июня, начался Глобальный саммит мира. Президент Украины Владимир Зеленский произнес речь, в которой обратился к участникам.
Видео выступления украинского лидера обнародовала его пресс-служба в Telegram.
Зеленский выступил на Саммите мира
"Ни у кого не вызывает сомнений то, что мировое большинство стремится гарантировать все аспекты безопасности, и тем более ядерную и продовольственную", — сказал Зеленский.
Он уверен, что мировое большинство точно поддерживает принцип территориальной целостности государств, суверенитета наций и равноправия в отношениях между народами. Также мир хочет жить без кровавых кризисов, депортаций и экоцидов.
Президент отметил, что каждая нация, которая не представлена сейчас и которая не на словах, а на деле разделяет такие же ценности Устава ООН, сможет присоединиться к работе Саммита мира на следующих этапах.
"Формула мира побуждает все силы мира думать об окончании войны и предлагать, как ее закончить, а значит, сама идея войны уже проиграла. Путин должен переключиться с языка ультиматумов на язык мирового большинства, стремящегося к честному миру", — добавил украинский лидер.
Напомним, в Швейцарии сегодня начался двухдневный Глобальный саммит мира. Корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий будет оперативно информировать о самых главных событиях и заявлениях.
В рамках саммита в Швейцарии Зеленский провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Он поблагодарил за молитвы за мир и помощь украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.
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