Обращение Зеленского к участникам Саммита мира 15 июня

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В швейцарском Бюргенштоке в субботу, 15 июня, начался Глобальный саммит мира. Президент Украины Владимир Зеленский произнес речь, в которой обратился к участникам.

Видео выступления украинского лидера обнародовала его пресс-служба в Telegram.

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"Ни у кого не вызывает сомнений то, что мировое большинство стремится гарантировать все аспекты безопасности, и тем более ядерную и продовольственную", — сказал Зеленский.

Он уверен, что мировое большинство точно поддерживает принцип территориальной целостности государств, суверенитета наций и равноправия в отношениях между народами. Также мир хочет жить без кровавых кризисов, депортаций и экоцидов.

Президент отметил, что каждая нация, которая не представлена сейчас и которая не на словах, а на деле разделяет такие же ценности Устава ООН, сможет присоединиться к работе Саммита мира на следующих этапах.

"Формула мира побуждает все силы мира думать об окончании войны и предлагать, как ее закончить, а значит, сама идея войны уже проиграла. Путин должен переключиться с языка ультиматумов на язык мирового большинства, стремящегося к честному миру", — добавил украинский лидер.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, в Швейцарии сегодня начался двухдневный Глобальный саммит мира. Корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий будет оперативно информировать о самых главных событиях и заявлениях.

В рамках саммита в Швейцарии Зеленский провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Он поблагодарил за молитвы за мир и помощь украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.