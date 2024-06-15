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Подякував за молитви і допомогу — Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм

15 червня 2024 19:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський подякував Вселенському Патріарху за гуманітарну допомогу
Володимир Зеленський та Вселенський Патріарх Варфоломій. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 15 червня, зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Це відбулося у рамках Глобального саміту миру у Швейцарії.

Про це повідомила пресслужба Зеленського у Telegram.

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"Зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм. Дякую за гуманітарну підтримку України, особливо в питаннях повернення українських дітей та обміну полоненими", — йдеться у повідомленні.

Також Президент подякував за молитви за мир і допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Він наголосив, що Україна цінує зусилля Його Всесвятості щодо сприяння розвитку і зміцненню православ’я в Україні та діалог з духовенством країн світу й державами-партнерами із цього питання.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, у Швейцарії сьогодні розпочався дводенний Глобальний саміт миру. Кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій оперативно інформуватиме про найголовніші події та заяви.

Також Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії оприлюднив список країн, які візьмуть участь у Саміті миру: це 92 країни та вісім організацій. 

Крім того, у швейцарському Бюргенштоку посилили заходи безпеки та вивели на бойові чергування близько 4000 військових. 

священики
Володимир Зеленський
Швейцарія
саміт миру
церква

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