Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Поблагодарил за молитвы и помощь — Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем arrow

Поблагодарил за молитвы и помощь — Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем

15 июня 2024 19:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский поблагодарил Вселенского Патриарха за гуманитарную помощь
Владимир Зеленский и Вселенский Патриарх Варфоломей. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 июня, встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Это произошло в рамках Глобального саммита мира в Швейцарии.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в Telegram.

Читайте также:

Встреча Зеленского с Вселенским Патриархом Варфоломеем

"Встретился с Его Всесвятостью Вселенским Патриархом Варфоломеем. Спасибо за гуманитарную поддержку Украины, особенно в вопросах возвращения украинских детей и обмена пленными", — говорится в сообщении.

Также Президент поблагодарил за молитвы за мир и помощь украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Он отметил, что Украина ценит усилия Его Всесвятости по содействию развитию и укреплению православия в Украине и диалогу с духовенством стран мира и государствами-партнерами по этому вопросу.

null
Скриншот поста Зеленского

Напомним, в Швейцарии сегодня начался двухдневный Глобальный саммит мира. Корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий будет оперативно информировать о самых главных событиях и заявлениях.

Также Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии обнародовал список стран, которые примут участие в Саммите мира: это 92 страны и восемь организаций.

Кроме того, в швейцарском Бюргенштоке ужесточились меры безопасности и выведены на боевые дежурства около 4000 военных.

священники
Владимир Зеленский
Швейцария
саммит мира
церковь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

14 июня 2024

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос