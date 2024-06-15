Зеленский поблагодарил Вселенского Патриарха за гуманитарную помощь

Владимир Зеленский и Вселенский Патриарх Варфоломей. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 июня, встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Это произошло в рамках Глобального саммита мира в Швейцарии.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в Telegram.

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"Встретился с Его Всесвятостью Вселенским Патриархом Варфоломеем. Спасибо за гуманитарную поддержку Украины, особенно в вопросах возвращения украинских детей и обмена пленными", — говорится в сообщении.

Также Президент поблагодарил за молитвы за мир и помощь украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Он отметил, что Украина ценит усилия Его Всесвятости по содействию развитию и укреплению православия в Украине и диалогу с духовенством стран мира и государствами-партнерами по этому вопросу.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, в Швейцарии сегодня начался двухдневный Глобальный саммит мира. Корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий будет оперативно информировать о самых главных событиях и заявлениях.

Также Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии обнародовал список стран, которые примут участие в Саммите мира: это 92 страны и восемь организаций.

Кроме того, в швейцарском Бюргенштоке ужесточились меры безопасности и выведены на боевые дежурства около 4000 военных.