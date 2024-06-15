Дуда описал роль Беларуси в войне с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда. Фото иллюстративное: скриншот President.pl

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Российская Федерация действует не без помощи других. Для решения целого ряда своих задач в Украине государство-агрессор использует "куклу Путина — Лукашенко".

Об этом Дуда заявил во время проходящего в субботу Глобального саммита мира в Швейцарии, 15 июня, сообщают Новини.LIVE.

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"Он (Лукашенко. — Ред.) не только позволил россиянам напасть на Украину с территории Беларуси, а также организовал ряд гибридных атак против своих западных соседей", — отметил Дуда.

Польский президент обратил внимание, что Россия сейчас остается колониальной империей, так и не прошедшей путь деколонизации.

В то же время Украина, по мнению Дуды, имеет полное право защищаться от агрессора любым способом, разрешенным международным правом.

Напомним, в Швейцарии сегодня начался двухдневный Глобальный саммит мира. Корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий оперативно информирует о самых главных событиях и заявлениях.

В рамках саммита в Швейцарии Зеленский провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Он поблагодарил за молитвы за мир и помощь украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.