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Зеленський призначив нового начальника Управління держохорони

21 червня 2024 14:51
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Улинець Юлія
редактор
Новим начальником Управління державної охорони став Олексій Морозов
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони. Ним став Олексій Морозов.

Про це йдеться в указі на сайті президента, який датований 21 червня.

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Що передувало

Раніше Зеленський звільнив з цієї посади Сергія Рудя після того, як СБУ викрила мережу агентів ФСБ Росії, які готували вбивство Зеленського, а також планували ліквідувати голову СБУ Малюка, очільника ГУР Буданова та інших високопосадовців. Тоді затримали двох полковників УДО.

Наразі детальної інформації щодо нового очільника УДО немає.

Нагадаємо, десять офіцерів Управління державної охорони звернулися до Зеленського та інших керівників країни зі скаргою на в.о. голови УДО Максима Донця. Вони вважають, що Донець незаконно перебуває на новій посаді.

Також ми писали про те, що слідчі завершили досудове розслідування щодо працівника Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві 7 квітня. Фігурант постане перед судом.

Раніше Служба безпеки України провела арешт високопосадовця Управління державної охорони полковника Андрія Гука. Його звинувачують у державній зраді.

Володимир Зеленський
Офіс президента
Україна
УДО
указ
президент
охорона

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