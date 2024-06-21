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Понад дві тисячі лейтенантів випустилися з військових вишів — Зеленський привітав молодих офіцерів

21 червня 2024 12:57
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Улинець Юлія
редактор
Зеленський привітав випускників військових вищих навчальних закладів
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

В найближчі тижні з українських військових навчальних закладів випускають понад 2 тисячі молодих офіцерів, які мають посилити обороноздатність України. Президент України Володимир Зеленський привітав із випуском молодих офіцерів, які підсилять ЗСУ.

Привітання глави держави опублікувала пресслужба Офісу Президента у п’ятницю, 21 червня.

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"Зараз їм усім іще належить проявити себе, свої якості, свою силу. Ще належить вирости у досвіді та у званнях. Але не сумніваюся, що серед них є ті, хто обовʼязково виросте з командирів у командувачів, хто зараз вдячний своїм наставникам, але й сам обовʼязково стане наставником для інших, коли вже нові покоління українців прийдуть навчатися бути офіцерами", — підкреслив глава держави.

Зеленський відзначив, що вже зараз ЗСУ є силою, якою країна пишається, і вони успішно захищають національну територію. Однак він зазначив, що для досягнення ще більших успіхів потрібно впроваджувати сучасні практики, підвищувати технологічний рівень і забезпечувати людиноцентричний підхід у армії.

"Вже зараз наші Сили оборони України такі, що ми по праву пишаємось нашими воїнами та результатами в обороні країни. Але водночас ми знаємо: потрібно більше сучасних практик і вмінь нашій армії, більше технологічності, більше людиноцентричності. І це буде. Буде обовʼязково", — підсумував Володимир Зеленський, звертаючись до офіцерів вищих військових навчальних закладів, які цьогоріч завершили навчання.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке було зосереджене на питаннях енергетичної ситуації в Україні. На засіданні представили свої доповіді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов та командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Під час засідання Ставки глава держави поставив завдання уряду зробити альтернативні джерела енергії доступнішими для українців.

Раніше президент заявив, що до комюніке Саміту миру приєдналася ще одна країна та організація. Зокрема, збільшилося представництво Американського континенту.

Володимир Зеленський
Офіс президента
вузи
ЗСУ
військові
захисники
офіцери
випуск

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