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Зеленський провів Ставку з енергобезпеки — що відомо

20 червня 2024 19:29
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський поділився деталями Ставки з енергобезпеки
Засідання Ставки верховного головнокомандувача. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке було зосереджене на питаннях енергетичної ситуації в Україні. На засіданні представили свої доповіді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов та командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Про це повідомив глава держави в  Telegram у четвер, 20 червня.

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"Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами", — заявив Зеленський.

Він також надав уряду завдання розробити національну стратегію розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації. Президент наголосив, що всі громадські та адміністративні будівлі повинні бути оснащені енергоефективними технологіями.

"Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні", — зазначив президент.

Він зазначив, що зараз триває інтенсивна підготовка до майбутнього опалювального сезону, а також проводяться роботи з відновлення енергетичної інфраструктури.

"Будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot. Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися", — зауважив глава держави.

 

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що через атаку на об'єкти української енергетики відключень світла 20 червня буде більше

Також ми писали, що в четвер 20 червня, російська армія здійснила обстріл Херсона, пошкодивши енергетичне обладнання. У результаті в місті виникли перебої з електропостачанням та водою.

Володимир Зеленський
електроенергія
Україна
електропостачання
Ставка верховного головнокомандувача
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зелена енергетика

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