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Зеленский провел Ставку по энергобезопасности — что известно

20 июня 2024 19:29
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский поделился деталями Ставки по энергобезопасности
Ставки верховного главнокомандующего. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, сосредоточенное на вопросах энергетической ситуации в Украине. На заседании представили свои доклады премьер-министр Денис Шмигаль, министр энергетики Герман Галущенко, глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев и командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Об этом сообщил глава государства в Telegram в четверг, 20 июня.

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"Решением Ставки поручили правительству разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов. С налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами", — заявил Зеленский.

Он также предоставил правительству задачу разработать национальную стратегию развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации. Президент подчеркнул, что все общественные и административные здания должны быть оснащены энергоэффективными технологиями.

"Солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии как можно скорее должны появиться в каждой школе, в каждой больнице. Областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне", — отметил президент.

Он отметил, что сейчас идет интенсивная подготовка к предстоящему отопительному сезону, а также проводятся работы по восстановлению энергетической инфраструктуры.

"Строим комплексную защиту по инженерным сооружениям, системам РЭБ и ПВО. Работаем с партнерами над дополнительными системами Patriot. Делаем все, чтобы российские попытки шантажировать теплом и светом провалились", — отметил глава государства.

Напомним, в Укрэнерго сообщили, что из-за атаки на объекты украинской энергетики отключений света 20 июня будет больше.

Также мы писали, что в четверг 20 июня, российская армия произвела обстрел Херсона, повредив энергетическое оборудование. В результате в городе возникли перебои с электроснабжением и водой.

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