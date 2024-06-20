Зеленський розповів про результати Глобального самміту миру у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський на Глобальному саміті миру. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підвів підсумки Глобального саміту миру, який пройшов 15-16 червня у Швейцарії. Він наголосив, що його учасники погодили низку фундаментальних принципів мирного співіснування держав і народів.

Про це Зеленський заявив у четвер, 20 червня.

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"Світ здатен зупинити будь-якого агресора та відновити справедливий мир із дотриманням усіх принципів реальної міжнародної безпеки", — заявив Зеленський.

Він додав, що здійснити це можливо лише тоді, коли світ діє в єдності та згідно з цілями і принципами Статуту ООН. За словами глави держави, саме такий шлях до миру запропонувала Україна, і він знаходить все більше прихильників серед інших держав та їх лідерів.

"У першому Саміті миру взяли участь 101 держава та міжнародна організація. Були представники всіх частин світу — Африки, Латинської Америки, Європи, Близького Сходу та Азії, Тихоокеанського регіону та Австралії, Північної Америки", — нагадав президент.

Зеленський підкреслив, що дуже важливо для справедливого миру те, що всі учасники Саміту підтримали територіальну цілісність держав, як один із фундаментальних принципів співжиття народів.

"Підтримуючи безпеку для одного у світі, світ захищає кожного від агресій", — наголосив президент.

Також український лідер подякував всім державам та їх очільникам, які сприяли підготовці першого Саміту миру.

"І ми вже почали рухатися до другого Саміту миру — наступні тижні й місяці будуть наповнені конкретною підготовчою роботою. Дякую всім, хто допомагає!", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, у Швейцарії відбувся Саміт миру. 101 делегація, з яких 92 країни зі всіх світових континентів, приїхали минулими вихідними до швейцарського міста Бюргеншток.

Раніше ми повідомляли, що перша леді України Олена Зеленська збирає вже четвертий за рахунком Саміт перших деді та джентельменів, який відбудеться в Києві. Цьогоріч він пройде 12 вересня.