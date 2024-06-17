Президент Володимир Зеленський на Саміті миру у Швейцарії. Фото: MICHAEL BUHOLZER

101 делегація, з яких 92 країни зі всіх світових континентів, приїхали минулими вихідними до швейцарського міста Бюргеншток. Два дні тут проходив перший раунд Саміту миру, який спільно зі Швейцарію організувала Україна.

Новини.LIVE підготували головні висновки саміту.

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Загалом на захід акредитувалося близько 500 журналістів із різних країн світу, що є абсолютно безпрецедентною цифрою. Це підкреслює увагу та фокус до теми України й особливо до закінчення війни в Україні.

Загалом на перший раунд Саміту миру було винесено 3 із 10 пунктів Формули миру для України Володимира Зеленського. Це:

ядерна енергетична безпека,

продовольча безпека,

обмін усіх військовополонених та повернення усіх дітей, яких Росія незаконно вивезла на свою територію.

Саміт миру у Швейцарії. Фото: URS FLUEELER

За словами Зеленського, ці три пункти для старту обговорення кінця війни були винесені не випадково. Саме вони об'єднують всі країни світу, хоча багато держав намагаються балансувати поміж Україною та Росією. Так повелося ще з часів впливу Радянського Союзу.

"Тому ми відсунули те, що може роз'єднувати країни, і взяли лише три пункти, які обʼєднують всіх", — пояснював Зеленський перед проведенням саміту.

Це в жодному разі не означає, що Україна відмовляється від інших пунктів Формули миру, зокрема і про виведення російських військ із території країни. Офіційний Київ неодноразово запевняв і до саміту, і під час його проведення вже у Бюргенштоці, що Україна в жодному разі не поступатиметься своєю територію, бо це не є умови для припинення війни. Це ультиматум, який навʼязує Путін, аби отримати паузу, передихнути, а опісля піти далі.

Саміт миру у Швейцарії. Фото: URS FLUEELER

"Мінські угоди — це був ультиматум і заморожений конфлікт. Путіну потрібна була пауза, щоб підготуватись до повномасштабного вторгнення. Жодні ультиматуми не є перемовинами. І остання пропозиція Путіна не відрізняється нічим від попередніх. Йому знову потрібна пауза, щоб підготувати нових бійців, бо натреновану армію він уже втратив", — наголосив Зеленський.

І судячи із різких заяв багатьох лідерів світу, у Західній Європі це вже зрозуміли. Відтак останні меседжі Путіна про його готовність до перемовин за умови, що Україна віддасть РФ Донбас, Запорізьку та Херсонську області, не вступатиме в НАТО, а Захід ще й при цьому скасує всі санкції проти РФ, на саміті було відкинуто.

"Захищати Україну означає захищати систему правил. Важливо об‘єднати всі зусилля для захисту України. Якщо Росія не погоджується з умовами, ми примусимо їх здатися", — заявила прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні на Саміті миру. Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE

"Жертви не повинні капітулювати і залишити агресору свою власну територію", — додав прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

Загалом за два дні саміту у Бюргенштоці вперше прозвучало багато важливих для України речей. Зокрема, це припинення РФ блокади Чорного моря, що серйозно впливає на безпеку у світі, контроль ядерної безпеки та повернення під контроль окупованої РФ ЗАЕС, а також повернути в усіх військовополонених та викрадених українських дітей. Таке офіційне комюніке саміту, під яким свої підписи поставили 78 країн.

"Комюніке залишається відкритим — до нього можуть долучитися інші країни, які навіть не приїхали на саміт", — пояснив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Голова ОП Андрій Єрмак та Саміті миру. Фото: MICHAEL BUHOLZER

Тепер це комюніке швейцарська сторона має передати РФ, і вже опісля будуть вирішуватися всі моменти по другому раунду саміту. І, власне, це і є головна інтрига — за яких умов і де саме буде проведено другий Саміт миру. І найголовніше — як саме світ буде змушувати Путіна, який не хоче миру, а лише знищення України, закінчувати війну проти України на умовах статуту ООН та поваги до міжнародного права. Неофіційно політики кажуть, що важелі впливу на Путіна є, і це Китай.

"Найголовніше і найцікавіше завжди за зачиненими дверима. Цей саміт не виключення. Не будуть же тут вголос розповідати те, чого розповідати не можна. Важелі тиску на Путіна є, і він про це знає", — пояснили Новини.LIVE дипломати на саміті.