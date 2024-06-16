Саміт миру — комюніке підписало 80 країн

Засідання Саміту миру. Фото: REUTERS/Urs Flueeler

У швейцарському Бюргенштоку було підписано комюніке Глобального Саміту миру. Тепер документ буде передано до Москви.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у неділю, 16 червня.

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Результати голосування. Джерело: Новини.LIVE

Загалом стало відомо, що 80 країн з 92 учасників погодилися підписати підсумкову декларацію саміту

Проте ключові країни Глобального півдня, які були присутні на саміті, підписувати декларацію відмовилися:

Саудівська Аравія;

Таїланд;

Індія;

Мексика;

Південно-Африканська Республіка;

Бразилія;

Об'єднані Арабські Емірати.

При цьому декларацію підписали:

Угорщина;

Словаччина;

Сербія;

Аргентина;

Туреччина;

Грузія.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив, що спільну декларацію Глобального саміту миру оголосять під час закриття пленарного засідання.

Водночас агенція Reuters показала текст підсумкового комюніке, в якому зазначено, що ядерна зброя неприпустима, Запорізька АЕС має повернутися під контроль України, вільний доступ до морських портів, звільнення усіх військовополонених та повернення депортованих дітей.