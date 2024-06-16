Саміт миру — комюніке підписало 80 країн

Спільне комюніке Саміту миру — стало відомо, хто його підтримав
У швейцарському Бюргенштоку було підписано комюніке Глобального Саміту миру. Тепер документ буде передано до Москви.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у неділю, 16 червня.
Як розподілилися голоси делегатів
Загалом стало відомо, що 80 країн з 92 учасників погодилися підписати підсумкову декларацію саміту
Проте ключові країни Глобального півдня, які були присутні на саміті, підписувати декларацію відмовилися:
- Саудівська Аравія;
- Таїланд;
- Індія;
- Мексика;
- Південно-Африканська Республіка;
- Бразилія;
- Об'єднані Арабські Емірати.
При цьому декларацію підписали:
- Угорщина;
- Словаччина;
- Сербія;
- Аргентина;
- Туреччина;
- Грузія.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив, що спільну декларацію Глобального саміту миру оголосять під час закриття пленарного засідання.
Водночас агенція Reuters показала текст підсумкового комюніке, в якому зазначено, що ядерна зброя неприпустима, Запорізька АЕС має повернутися під контроль України, вільний доступ до морських портів, звільнення усіх військовополонених та повернення депортованих дітей.
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