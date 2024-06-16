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Спільне комюніке Саміту миру — стало відомо, хто його підтримав

16 червня 2024 14:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Саміт миру — комюніке підписало 80 країн
Засідання Саміту миру. Фото: REUTERS/Urs Flueeler
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У швейцарському Бюргенштоку було підписано комюніке Глобального Саміту миру. Тепер документ буде передано до Москви.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у неділю, 16 червня.

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Результати голосування. Джерело: Новини.LIVE

Загалом стало відомо, що 80 країн з 92 учасників погодилися підписати підсумкову декларацію саміту

Проте ключові країни Глобального півдня, які були присутні на саміті, підписувати декларацію відмовилися:

  • Саудівська Аравія;
  • Таїланд;
  • Індія;
  • Мексика;
  • Південно-Африканська Республіка;
  • Бразилія;
  • Об'єднані Арабські Емірати.

При цьому декларацію підписали:

  • Угорщина;
  • Словаччина;
  • Сербія;
  • Аргентина;
  • Туреччина;
  • Грузія.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив, що спільну декларацію Глобального саміту миру оголосять під час закриття пленарного засідання.

Водночас агенція Reuters показала текст підсумкового комюніке, в якому зазначено, що ядерна зброя неприпустима, Запорізька АЕС має повернутися під контроль України, вільний доступ до морських портів, звільнення усіх військовополонених та повернення депортованих дітей.

Саміт Миру у Швейцарії
Україна
документи
Швейцарія
Росія
декларація
переговори

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