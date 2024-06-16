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Декларація Саміту миру — Кулеба поділився деталями про її ухвалення

16 червня 2024 14:04
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Ілля Рябінін
редактор
Декларація Саміту миру — Кулеба розповів про деталі її ухвали
Дмитро Кулеба під час брифінгу. Джерело: REUTERS/Nadja Wohlleben
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Робота над спільною декларацією Глобального саміту миру завершена. Вона буде оголошена президентами України та Швейцарії під час закриття пленарного засідання.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу, передає телеканал "Ми-Україна". 

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Декларація Саміту миру

За його словами, її буде схвалено після засідання.

"Станом на зараз робота над текстом завершена, наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення резолюції. Вона буде відкрита до приєднання іншими країнами й після завершення саміту", — сказав він.

Політик додав, що в ньому містяться всі позиції Києва, і зараз їх винесли на обговорення в інші МЗС країн-учасниць саміту.

"Ми вже знаємо, що декілька країн проходять внутрішній аналіз спільного комюніке і планують приєднатися до нього, хоча не є зараз на саміті. Текст збалансований, всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані", — каже Кулеба. 

Нагадаємо, раніше агенція Reuters показала текст підсумкового комюніке Саміту миру про те, що ядерна зброя неприпустима, Запорізька АЕС має повернутися під контроль України, вільний доступ до морських портів, звільнення усіх військовополонених та повернення депортованих дітей.

Водночас швейцарська газета 20 minuten розкрила можливі сценарії узгодження декларації Глобального саміту миру.

Україна
МЗС
Швейцарія
переговори
Саміт Миру у Швейцарії
Дмитро Кулеба
декларація

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