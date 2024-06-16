Декларация Саммита мира — Кулеба рассказал о деталях ее определения

Дмитрий Кулеба на брифинге. Источник: REUTERS/Nadja Wohlleben

Работа над совместной декларацией Глобального саммита мира завершена. Она будет объявлена президентами Украины и Швейцарии на закрытии пленарного заседания.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, передает телеканал "Ми-Україна".

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По его словам, она будет одобрена после заседания.

"По состоянию на данный момент работа над текстом завершена, в конце саммита президенты объявят об одобрении резолюции. Она будет открыта для присоединения другими странами и после завершения саммита", — сказал он.

Политик добавил, что в нем находятся все позиции Киева, и сейчас их вынесли на обсуждение в другие МИД стран-участниц саммита.

"Мы уже знаем, что несколько стран проходят внутренний анализ совместного коммюнике и планируют присоединиться к нему, хотя не сейчас на саммите. Текст сбалансирован, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены", — говорит Кулеба.

Напомним, ранее агентство Reuters показало текст итогового коммюнике Саммита мира о том, что ядерное оружие недопустимо, Запорожская АЭС должна вернуться под контроль Украины, свободный доступ к морским портам, освобождение всех военнопленных и возвращение депортированных детей.

В то же время швейцарская газета 20 minuten раскрыла возможные сценарии согласования декларации Глобального саммита мира.