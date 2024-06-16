Які позиції включає в себе комюніке Глобального саміту миру — Reuters

Глобальний саміт миру у Швейцарії. Фото: Офіс Президента

Видання Reuters показало текст підсумкового комюніке Саміту миру. У ньому йдеться про те, що ядерна зброя неприпустима, а Запорізька АЕС має повернутися під контроль України. Також висвітлюються позиції про вільний доступ до морських портів, звільнення усіх військовополонених та повернення депортованих дітей.

Про це повідомляє видання Reuters у неділю, 16 червня.

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Текст підсумкового комюніке Саміту миру

У суботу, 15 червня, розпочався Саміт миру, за результатами якого має бути схвалене спільне комюніке щодо завершення війни в Україні.

У тексті проєкту комюніке, виданого для саміту, який опублікувало видання Reuters, йдеться про те, що триваюча війна РФ проти України продовжує спричиняти масштабні людські страждання та руйнування, а також створювати ризики та кризи з глобальними наслідками для світу.

"Ми зібралися у Швейцарії 15-16 червня 2024 року, щоб підвищити рівень діалогу про шляхи до всеосяжного, справедливого та міцного миру для України, заснованого на міжнародному праві, включаючи Статут Організації Об’єднаних Націй", — зазначається в тексті.

Текст підсумкового комюніке Саміту миру. Фото: Reuters

Відповідно до інформації Reuters, країни, які підтримують підсумкову декларацію, висловлять спільне бачення щодо таких важливих аспектів:

По-перше, безпека, захист та екологічна відповідальність мають бути невід'ємними принципами використання ядерної енергії та експлуатації атомних установок. Українські АЕС, зокрема Запорізька, повинні функціонувати виключно під суверенним контролем України, неухильно дотримуючись норм та принципів МАГАТЕ та перебуваючи під його наглядом

По-друге, безперебійне виробництво та постачання продовольства — це основа глобальної продовольчої безпеки. Тому вільне, повне та безпечне судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів мають виняткове значення.

По-третє, негайне звільнення всіх військовополонених шляхом повного обміну — це гуманітарна необхідність. Жодні люди не повинні страждати через військові дії, які вони не розпочинали.

"Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили здійснити конкретні кроки в майбутньому у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін", — йдеться у комюніке.

Про що йдеться в комюніке Глобального саміту миру. Фото: Reuters

Ми писали, що у п'ятницю, 15 червня, у Швейцарії пройшов перший день Саміту миру, на якому були присутні 101 країна та міжнародна організація. Проте пропозиції РФ щодо врегулювання війни в Україні на саміті так і не обговорили.

Нагадаємо, учасники саміту намагаютья знайти спосіб припинити агресивну війну Росії проти нашої держави. Під час групового фотографування вкінці робочого дня багато учасників вигукнуле знамените патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям Слава!".