Які пропозиції щодо миру висунув Путін і чому їх не обговорили на саміті — Шольц

Світові лідери на церемонії відкриття Саміту миру. Фото: Reuters

У п'ятницю, 15 червня, у Швейцарії пройшов перший день Саміту миру, на якому були присутні 101 країна та міжнародна організація. Проте пропозиції РФ щодо врегулювання війни в Україні на саміті так і не обговорили.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц пише The Guardian.

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Пропозиції РФ не обговорили на саміті

За словами канцлера Німеччини, Зеленський прогнозує, що світ побачить, як "твориться історія", але очікування прогресу низькі через відсутність ключових гравців, зокрема Китаю та Росії, яку не запросили.

Він додав, що план, який висунув лідер Кремля Володимир Путін, не мав серйозного наміру.

"Лідери G7 не обговорювали пропозиції Володимира Путіна щодо миру в Україні, оскільки всі знали, що вони "не серйозні". А пропозиції Путіна, щоб Україна відмовилась від чотирьох областей (Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької), на які претендує Росія, а також припинила бойові дії та відмовилася від прагнень членства в НАТО — були спрямовані лише на те, щоб відвернути увагу від конференції", — зазначив Шольц.

Такі країни, як Туреччина, Саудівська Аравія та Кенія, зазначили, що відсутність Росії є перешкодою.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що не можна допустити замороження конфлікту. Це може призвести до повторної агресії Росії проти України.

Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія може взяти участь у другому Глобальному саміті миру, але за умови відсутності нав'язувань Києву Мінських та Будапештських угод.