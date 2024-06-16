Какие предложения по миру выдвинул Путин и почему их не обсудили на саммите — Шольц

Мировые лидеры на церемонии открытия Саммита мира. Фото: Reuters

В пятницу, 15 июня, в Швейцарии прошел первый день Саммита мира, на котором присутствовала 101 страна и международная организация. Однако предложения РФ по урегулированию войны в Украине на саммите так и не обсудили.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет The Guardian.

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Предложения РФ не обсудили на саммите

По словам канцлера Германии, Зеленский прогнозирует, что мир увидит, как "творится история", но ожидания прогресса низкие из-за отсутствия ключевых игроков, в частности Китая и России, которую не пригласили.

Он добавил, что план, который выдвинул лидер Кремля Владимир Путин, не имел серьезного намерения.

"Лидеры G7 не обсуждали предложения Владимира Путина по миру в Украине, поскольку все знали, что они "не серьезные". А предложения Путина, чтобы Украина отказалась от четырех областей (Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской), на которые претендует Россия, а также прекратила боевые действия и отказалась от стремлений членства в НАТО — были направлены только на то, чтобы отвлечь внимание от конференции", — отметил Шольц.

Такие страны, как Турция, Саудовская Аравия и Кения, отметили, что отсутствие России является препятствием.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что нельзя допустить заморозки конфликта. Это может привести к повторной агрессии России против Украины.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия может принять участие во втором Глобальном саммите мира, но при отсутствии навязываний Киеву Минских и Будапештских соглашений.