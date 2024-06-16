Какие предложения по миру выдвинул Путин и почему их не обсудили на саммите — Шольц

На Саммите мира не обсудили мирный план Путина — какая причина
В пятницу, 15 июня, в Швейцарии прошел первый день Саммита мира, на котором присутствовала 101 страна и международная организация. Однако предложения РФ по урегулированию войны в Украине на саммите так и не обсудили.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет The Guardian.
Предложения РФ не обсудили на саммите
По словам канцлера Германии, Зеленский прогнозирует, что мир увидит, как "творится история", но ожидания прогресса низкие из-за отсутствия ключевых игроков, в частности Китая и России, которую не пригласили.
Он добавил, что план, который выдвинул лидер Кремля Владимир Путин, не имел серьезного намерения.
"Лидеры G7 не обсуждали предложения Владимира Путина по миру в Украине, поскольку все знали, что они "не серьезные". А предложения Путина, чтобы Украина отказалась от четырех областей (Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской), на которые претендует Россия, а также прекратила боевые действия и отказалась от стремлений членства в НАТО — были направлены только на то, чтобы отвлечь внимание от конференции", — отметил Шольц.
Такие страны, как Турция, Саудовская Аравия и Кения, отметили, что отсутствие России является препятствием.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что нельзя допустить заморозки конфликта. Это может привести к повторной агрессии России против Украины.
В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия может принять участие во втором Глобальном саммите мира, но при отсутствии навязываний Киеву Минских и Будапештских соглашений.
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