Шольц про замороження війни між РФ та Україною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Ukrainian News

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що не можна допустити замороження конфлікту. Це може призвести до повторної агресії Росії проти України.

Про це Шольц заявив під час Глобального саміту миру у Швейцарії у суботу, 15 червня.

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Не допустити замороження конфлікту

"Мало зупинити війну. Варто не допустити замороження конфлікту, залишивши ризик продовження агресії", — зазначив Шольц.

Також Шольц зазначив, що досягнення миру потребує дуже великих зусиль.

"Це правда, що миру не можна досягнути без залучення РФ. Але поки ми говоримо, Росія продовжує вести свою жорстку війну", — нагадав він.

Канцлер переконаний, що РФ могла б у будь-який момент закінчити війну, вивівши війська. Проте РФ відмовилась від колективного заклику до миру.

Нагадаємо, що раніше агенція Reuters заявила, що без підтримки з боку головних союзників Москви вплив Саміту миру, на який збираються світові лідери, буде обмеженим.

Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія може взяти участь у другому Глобальному саміті миру, але за умови відсутності нав'язувань Києву Мінських та Будапештських угод.