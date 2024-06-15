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Вплив Саміту миру буде обмеженим без підтримки союзників Росії, — Reuters

15 червня 2024 10:01
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Саміт миру у Швейцарії — чи буде результат без союзників Росії
Президент України Володимир Зеленський прибув на Саміт миру. Фото: Reuters
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Без підтримки з боку головних союзників Москви вплив Саміту миру, на який збираються світові лідери, буде обмеженим. Про це кажуть європейські чиновники в приватних розмовах. 

Таку інформацію опублікував Reuters у суботу, 15 червня. 

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Очікування від проведення Саміту миру

За інформацією видання, очікується, що переговори будуть зосереджені на більш широких проблемах, викликаних війною — продовольча і ядерна безпека, свобода судноплавства.

"У проєкті підсумкової декларації Росія буде визнана агресором у конфлікті, кажуть джерела. Європейські чиновники в приватних розмовах визнають, що без підтримки з боку головних союзників Москви вплив саміту буде обмеженим", — йдеться в публікації.

Учасники Саміту, на яких очікують — віце-президент США Камала Гарріс, президенти Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та Японії. Серед тих, хто підтримує більш дружні відносини з Росією, очікують Індію, Туреччину та Угорщину. Так, очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявляв під час візиту до Росії, що особисто поїде на Саміт у Швейцарії. 

"Саміт ризикує продемонструвати межі української дипломатії. Проте, це також шанс для України нагадати світові, що вона захищає принципи Статуту ООН", — сказав директор ООН у Міжнародній кризовій групі Річард Гоуен.

Нагадаємо, напередодні Саміту миру Китай в ООН закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному" та розпочати мирні переговори. 

Також раніше ми повідомляли про результати, на які результати очікує Україна від проведення Саміту миру у Швейцарії.

Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії оприлюднив список країн, які візьмуть участь у Саміті миру: це 92 країни та вісім організацій. 

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