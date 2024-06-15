Піти назустріч один одному закликає Китай Україну та Росію

Представник Китаю при ООН Ген Шуан. Фото: скриншот з відео

Напередодні Саміту миру у Швейцарії Китай в ООН закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному". Таку пропозицію під час засідання Ради Безпеки ООН, скликаному на вимогу Росії, озвучив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан.

Про це повідомило видання China Times у суботу, 15 червня.

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"Зброя може покласти край війні, але вона не принесе тривалого миру. Китай закликає сторони конфлікту продемонструвати політичну волю, піти назустріч один одному і якнайшвидше розпочати мирні переговори, щоб досягти припинення вогню і покласти край бойовим діям", — йшлося в промові Гена Шуана.

Також представник Китаю закликав міжнародне співтовариство уникати посилення конфронтації, активізувати зусилля зі сприяння миру та переговорам та віддати пріоритет миру і людяності. А також об'єднати зусилля для подолання негативних наслідків "кризи" — так Китай визначив вторгнення Росії в Україну.

Позиція Китаю щодо України Ген Шуан назвав послідовною та чіткою.

"Китай і надалі відстоюватиме об'єктивну та неупереджену позицію, підтримуватиме тісний зв'язок з усіма сторонами, наполегливо переконуватиме та просуватиме переговори, докладатиме невпинних зусиль та відіграватиме конструктивну роль у сприянні якнайшвидшому політичному врегулюванню української кризи", — йдеться в повідомленні.

Китай заявляє, що не надавав летальної зброї Росії

За словами представника Китаю, США поширюють брехню підтримку китайською стороною війни, розв'язаної Росією. Як зазначив Ген Шуан, Китай завжди підтримував сприяння переговорам для просування політичного рішення та закликав до миру.

"Китай не надавав летальної зброї жодній зі сторін конфлікту і завжди суворо контролював товари подвійного призначення. Економічне і торговельне співробітництво між Китаєм і Росією відповідає правилам СОТ і ринковим принципам, не спрямоване проти третіх сторін і не порушує міжнародне право. Фактично, після початку війни торговельні обміни між США і Росією ніколи не припинялися", — заявив представник Китаю.

Також Ген Шуан звернувся до США із закликом припинити очорнювати Китай на тлі "українського питання" та не вводити односторонні санкції проти китайських підприємств.

Нагадаємо, у Швейцарії стартує перший ініційований Україною Саміт миру. Президент Зеленський зазначив, що цей захід є початком шляху до закінчення війни, а не до ще однієї ескалації з боку Росії.

Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії оприлюднив список країн, які візьмуть участь у Саміті миру: це 92 країни та вісім організацій. Серед учасників є Саудівська Аравія, Китай та Росія — відсутні.

Раніше ми писали, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що основними питаннями Саміті миру буде пошук справедливого миру для України та припинення війни.