Саміт миру у Швейцарії: головні тези події

Володимир Зеленський. Фото: ОП

15-16 травня у Швейцарії стартує перший Саміт миру, який ініціювала Україна. Президент Володимир Зеленський переконує: цей захід — це початок шляху до закінчення війни, а не до ще однієї ескалації з боку РФ.

Новини.LIVE розбиралися про що говоритимуть найсильніші країни світу за зачиненими дверима

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На Саміт миру запросили 160 країн. Росії не буде

Загалом було запрошено 160 країн світу, однак скільки саме із них будуть присутні на саміті — невідомо досі. В ОП кажуть, що активні перемовини тривають із рядом учасників і точна цифра буде відома, власне, 15 червня.

Країни світу. Фото: Корреспондент.net

Представників РФ не буде і вона вже протидіє Саміту миру, бо просто не може робити інакше, сказав на днях журналістам голова ГУР Кирило Буданов.

"Україна робить крок, росіяни роблять крок нам на противагу. Ми намагаємось залучити якумога більше країн, а вони намагаються якомога більше країн вмовити не їхати", — пояснив Буданов.

За його словами, представники країни-агресорки побували майже у всіх країнах світу, окрім західноєвропейських. Застосовують й економічні важелі впливу, й допомогу інших країн. Мовляв, триває така собі дипломатична війна.

Чи буде присутній Китай? Спойлер — ні

Китай не підтвердив своєї участі у Саміті миру і навряд чи зробить це до суботи, 15 червня. Навіть попри заклики і Зеленського, і США.

Головна причина — невиконання умов, за яких би офіційний Пекін приїхав на подію. А це запрошення на саміт і Росії, й України для "рівної участі всіх сторін і чесного обговорення всіх пропозицій".

Ба більше — Китай просуває свою формулу миру, що складається із 12 пунктів, і яку підтримує сторона війни - Росія. Україна ж називає її "спробою заморозити війну", бо там немає одного із ключових пунктів для нас - виведення російських військ з усієї території України.

Сі Цзіньпін. FB/Посольство Китаю в Україні

До речі, досі невідомо, чи буде присутня на Саміті миру і Саудівська Аравія, яка є важливим посередником у процесі обміну військовополонених та поверненню з РФ викрадених нею українських дітей. Відмовою вже відповіли у ряді країн тз Глобального Півдня — Бразилія, ПАР, Індія, Аргентина. Не підтвердили також Камбоджа, Пакистан та Казахстан. Однак це попередня інформація.

Про що ж говоритимуть на Саміті миру: головні тези

За словами президента Зеленського, Україна виносить на Саміт миру три пункти:

ядерна енергетична безпека

продовольча безпека

обмін усіх на всіх та повернення дітей, яких Росія незаконно вивезла на свою територію.

"Україна виносить на обговорення три пункти, які об'єднує всі країни. Адже багато держав намагаються балансувати поміж нами та Росією. Тому ми відсунули те, що може роз'єднувати країни, і взяли лише три пункти для першого саміту", — пояснив він в одному зі своїх інтервʼю для казахських журналістів наприкінці травня.

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Що ж буде в ухваленому підсумковому комюніке саміту поки невідомо. По цьому питанню тривають дискусії. Попередньо, як писала західна преса, у документі може бути заклик до перемовин з усіма сторонами війни в Україні. Тобто із Росією.

До речі, українське військово-політичне керівництво не одноразово підкреслювало, щоб без участі Росії у переговорному процесі ця війна не закінчиться. Перемовини та дипломатія точно будуть, однак коли та на яких умовах — наразі це не береться прогнозувати ніхто у світі.

"Україні не підходить просто закінчення війни"

Як розповідала Новини.LIVE радниця з комунікацій голови ОП Андрія Єрмака Дар’я Зарівна, Україні не підходить просто закінчення війни, адже це може стати початком війни нової. Мовляв, ми вже проходили і формат Мінського процесу і формат Нормандії, і на жаль, жоден із них не спрацював. Тому на сьогодні план інший.

"Ми приходимо зі своїм баченням до широкого кола відповідальних держав, разом з якими ми його кристалізуємо та розкладаємо на план дій, як це конкретно має виглядати, і вже потім із цим планом прийти до представників РФ і про щось говорити", — каже вона.

Війська РФ в Україні. Фото: РосЗМІ

На її переконання важливо, щоб агресор поніс відповідальність. І це принципова річ! Тому Україна говорить про формулу миру, яка є комплексним та екосистемним баченням не лише по закінченню війну, а й про те, що має відбуватися після неї.

Що ж буде після саміту Миру: прогнози

За словами генерала Буданова, опісля проведення саміту реакція у росіян буде стриманою. Мовляв, у Москві констатуватимуть факт, що так, Саміт відбувся, але він не сильно вплинув на ситуацію.

Олександр Мережко, голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, уточнив Новини.LIVE: на саміті буде чітко сформульовано, що конкретно вимагається від Росії, щоб відновити міжнародний правопорядок.

"Це йдеться беззастережне припинення російської агресії і виведення російських військ з усієї території України. Тільки такі кроки відповідають Статуту ООН і міжнародному праву", — сказав він.

Швидше за все, загальне комюніке саміту через посередників передадуть представникам РФ. І вже далі будуть вирішуватися умови, за якими до наступного саміту можуть запросити і Москву.

До речі, у лютому цього року голова ОП Андрій Єрмак не виключав, що у другому Глобальному саміті миру може взяти участь Росія, якщо її представники на той час виступатимуть за справедливий мир в Україні.

Наприкінці травня інформаційна агенція Bloomberg із посиланням на джерела повідомляла, що ЄС вже розглядає можливі варіанти проведення другого Мирного саміту, але вже за участі Росії. Він може пройти восени у Саудівській Аравії.