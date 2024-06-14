Саммит мира в Швейцарии: главные тезисы события

Владимир Зеленский. Фото: ОП

15-16 мая в Швейцарии стартует первый Саммит мира, инициированный Украиной. Президент Владимир Зеленский убеждает: это мероприятие — начало пути к окончанию войны, а не к еще одной эскалации со стороны РФ.

Новини.LIVE разбирались, о чем будут говорить самые сильные страны мира за закрытыми дверьми.

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На Саммит мира пригласили 160 стран. России не будет

Всего было приглашено 160 стран мира, однако, сколько именно из них будут присутствовать на саммите — неизвестно до сих пор. В ОП говорят, что активные переговоры продолжаются с рядом участников и точная цифра будет известна собственно 15 июня.

Страны мира. Фото: Корреспондент.net

Представителей РФ не будет и они уже противодействуют Саммиту мира, потому что не могут поступать иначе, сказал на днях журналистам глава ГУР Кирилл Буданов.

"Украина делает шаг, россияне делают шаг нам в противовес. Мы пытаемся привлечь как можно больше стран, а они стараются как можно больше стран уговорить не ехать", — пояснил Буданов.

По его словам, представители страны-агрессора побывали почти во всех странах мира, кроме западноевропейских. Применяют и экономические рычаги влияния и помощь других стран. Мол, продолжается некая дипломатическая война.

Будет ли присутствовать Китай? Спойлер – нет

Китай не подтвердил своего участия в Саммите мира и вряд ли сделает это до субботы, 15 июня. Даже, несмотря на призывы и Зеленского, и США.

Главная причина — невыполнение условий, при которых официальный Пекин приехал бы на событие. А это приглашение на саммит и России, и Украины для "равного участия всех сторон и честного обсуждения всех предложений".

Более того, Китай продвигает свою формулу мира, состоящую из 12 пунктов, которую поддерживает сторона войны — Россия. Украина же называет ее "попыткой заморозить войну", потому что там нет одного из ключевых пунктов для нас – вывода российских войск со всей территории Украины.

Си Цзиньпин. FB/Посольство Китая в Украине

Кстати, до сих пор неизвестно, будет ли присутствует ли на Саммите мира и Саудовская Аравия, которая является важным посредником в процессе обмена военнопленных и возвращении из РФ похищенных ею украинских детей. Отказом уже ответили в ряде стран Глобального Юга — Бразилия, ЮАР, Индия, Аргентина. Не подтвердили Камбоджа, Пакистан и Казахстан. Однако это предварительная информация.

О чем же будут говорить на Саммите мира: главные тезисы

По словам президента Зеленского, Украина выносит на Саммит мира три пункта:

ядерная энергетическая безопасность

продовольственная безопасность

обмен всех на всех и возвращение детей, которые Россия незаконно вывезла на свою территорию.

"Украина выносит на обсуждение три пункта, которые объединяет все страны. Ведь многие государства пытаются балансировать между нами и Россией. Поэтому мы отодвинули то, что может разъединять страны, и взяли всего три пункта для первого саммита", — пояснил он в одном из своих интервью для казахских журналистов в конце мая.

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Что же будет в принятом итоговом коммюнике саммита, пока неизвестно. По этому вопросу продолжаются дискуссии. Предварительно, как писала западная пресса, в документе может находиться призыв к переговорам со всеми сторонами войны в Украине. То есть и с Россией тоже.

Кстати, украинское военно-политическое руководство не раз подчеркивало, чтобы без участия России в переговорном процессе эта война не закончится. Переговоры и дипломатия точно будут, однако когда и на каких условиях — этого не берется прогнозировать никто в мире.

"Украине не подходит просто окончание войны"

Как рассказывала Новини.LIVE советница по коммуникациям главы ОП Андрея Ермака Дарья Заривна, Украине не подходит просто окончание войны, ведь это может стать началом войны новой. Мол, мы уже проходили и формат Минского процесса и формат Нормандии, и, к сожалению, ни один из них не сработал. Поэтому на сегодняшний день план другой.

"Мы приходим со своим видением к широкому кругу ответственных государств, вместе с которыми мы его кристаллизуем и раскладываем на план действий, как это конкретно должно выглядеть, и уже потом с этим планом прийти к представителям РФ и о чем-то говорить", — говорит она.

Войска РФ в Украине. Фото: РосСМИ

По ее убеждению важно, чтобы агрессор понес ответственность. Поэтому Украина говорит о формуле мира, которая является комплексным и экосистемным видением не только самого окончания войны, но и того, что должно происходить после нее.

Что же будет после саммита Мира: прогнозы

По словам генерала Буданова, после проведения саммита реакция у россиян будет сдержанной. Мол, в Москве будут констатировать факт, что да, Саммит состоялся, но он не сильно повлиял на ситуацию.

Александр Мережко, председатель Комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, уточнил Новини.LIVE: на саммите будет четко сформулировано, что конкретно требуется от России, чтобы восстановить международный правопорядок.

"Это безоговорочное прекращение российской агрессии и вывод российских войск со всей территории Украины. Только такие шаги соответствуют Уставу ООН и международному праву", — сказал он.

Скорее всего, всеобщее коммюнике саммита через посредников передадут представителям РФ. И уже дальше будут решаться условия, по которым на следующий саммит могут пригласить и Москву.

Кстати, в феврале этого года глава ОП Андрей Ермак не исключал, что во втором Глобальном саммите мира может принять участие Россия, если ее представители к тому времени будут выступать за справедливый мир в Украине.

В конце мая информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что ЕС уже рассматривает возможные варианты проведения второго Мирного саммита, но уже с участием России. Он может пройти осенью в Саудовской Аравии.