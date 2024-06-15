Пойти навстречу друг другу призывает Китай Украину и Россию

Представитель Китая при ООН Ген Шуан. Фото: скриншот с видео

Накануне Саммита мира в Швейцарии Китай в ООН призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу". Такое предложение во время заседания Совета Безопасности ООН, созванном по требованию России, озвучил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан.

Об этом сообщило издание China Times в субботу, 15 июня.

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"Оружие может положить конец войне, но оно не принесет длительного мира. Китай призывает стороны конфликта продемонстрировать политическую волю, пойти навстречу друг другу и как можно быстрее начать мирные переговоры, чтобы достичь прекращения огня и положить конец боевым действиям", — говорилось в речи Гэна Шуана.

Также представитель Китая призвал международное сообщество избегать усиления конфронтации, активизировать усилия по содействию миру и переговорам и отдать приоритет миру и человечности. А также объединить усилия для преодоления негативных последствий "кризиса" — так Китай определил вторжение России в Украину.

Позиция Китая по Украине Гэн Шуан назвал последовательной и четкой.

"Китай и в дальнейшем будет отстаивать объективную и беспристрастную позицию, поддерживать тесную связь со всеми сторонами, настойчиво убеждать и продвигать переговоры, прилагать неустанные усилия и играть конструктивную роль в содействии скорейшему политическому урегулированию украинского кризиса", — говорится в сообщении.

Китай заявляет, что не предоставлял летального оружия России

По словам представителя Китая, США распространяют ложь поддержку китайской стороной войны, развязанной Россией. Как отметил Гэн Шуан, Китай всегда поддерживал содействие переговорам для продвижения политического решения и призывал к миру.

"Китай не предоставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта и всегда строго контролировал товары двойного назначения. Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией соответствует правилам ВТО и рыночным принципам, не направлено против третьих сторон и не нарушает международное право. Фактически, после начала войны торговые обмены между США и Россией никогда не прекращались", — заявил представитель Китая.

Также Гэн Шуан обратился к США с призывом прекратить очернять Китай на фоне "украинского вопроса" и не вводить односторонние санкции против китайских предприятий.

Напомним, в Швейцарии стартует первый инициированный Украиной Саммит мира. Президент Зеленский отметил, что эта мера является началом пути к окончанию войны, а не к еще одной эскалации со стороны России.

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии обнародовал список стран, которые примут участие в Саммите мира: это 92 страны и восемь организаций. Среди участников Саудовская Аравия, Китай и Россия — отсутствуют.

Ранее мы писали, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что основными вопросами саммита мира будет поиск справедливого мира для Украины и прекращение войны.