Саммит мира в Швейцарии — будет ли результат без союзников России

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит мира. Фото: Reuters

Без поддержки со стороны главных союзников Москвы влияние Саммита мира, на который собираются мировые лидеры, будет ограничено. Об этом говорят европейские чиновники в приватных разговорах.

Такую информацию обнародовал Reuters в субботу, 15 июня.

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Ожидания от проведения Саммита мира

По информации издания, ожидается, что переговоры будут сосредоточены на более широких проблемах, вызванных войной — продовольственная и ядерная безопасность, свобода судоходства.

"В проекте итоговой декларации Россия будет признана агрессором в конфликте, говорят источники. Европейские чиновники в частных разговорах признают, что без поддержки со стороны главных союзников Москвы влияние саммита будет ограниченным", — говорится в публикации.

Участники Саммита, которых ожидают — вице-президент США Камала Харрис, президенты Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и Японии. Среди тех, кто поддерживает более дружественные отношения с Россией, ожидают Индию, Турцию и Венгрию. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял во время визита в Россию, что лично поедет на Саммит в Швейцарии.

"Саммит рискует продемонстрировать пределы украинской дипломатии. Однако, это также шанс для Украины напомнить миру, что она защищает принципы Устава ООН", — сказал директор ООН в Международной кризисной группе Ричард Гоуэн.

Напомним, в преддверии Саммита мира Китай в ООН призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу" и начать мирные переговоры.

Ранее мы сообщали о результатах, которых результаты ожидает Украина от проведения Саммита мира в Швейцарии.

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии обнародовал список стран, которые примут участие в Саммите мира: это 92 страны и восемь организаций.