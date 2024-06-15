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Президентка Швейцарії на Саміті миру зробила заяву про мирний процес без Росії

15 червня 2024 19:52
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Дмитро Галушка
Редактор
Росія має взяти участь у мирному процесі
Президентка Швейцарії Віола Амхерд. Фото: SWI
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила на Глобальному мирному саміті, що мирний процес "немислимий" без участі Росії. Водночас сам процес має сформувати основу для справедливого та міцного миру для України.

Про це повідомляють Новини.LIVE у суботу, 15 червня.

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На думку Амхерд, довгострокове рішення повинне включати обидві сторони. При цьому сам процес має призвести до створення основи для всеосяжного, справедливого і міцного миру для України на основі міжнародного права та статуту ООН.

"Як міжнародна спільнота ми можемо допомогти прокласти цей шлях. Саме тому ми тут. Водночас ми прагнемо досягти реального прогресу з конкретних питань", — зазначила Амхерд.

Президентка додала, що визначено три питання глобального впливу, які будемо обговорювати в робочих групах.

"Це ядерна безпека, продовольча безпека та людський вимір війни", — зазначила вона.

Нагадаємо, що раніше агенція Reuters заявила, що без підтримки з боку головних союзників Москви вплив Саміту миру, на який збираються світові лідери, буде обмеженим. 

Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія може взяти участь у другому Глобальному саміті миру, але за умовою відсутності нав'язувань Києву Мінських та Будапештських угод.

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