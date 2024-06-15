Саміт миру — Зеленський зробив заяву про участь Росії

Володимир Зеленський під час своєї промови. Фото: скриншот

У Швейцарії в суботу, 15 червня офіційно стартував Глобальний саміт миру. Однак на цій зустрічі немає російських делегатів, бо Москва не зацікавлена у мирі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого вступного слова.

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"Зараз тут немає Росії. Чому? Бо, якби Росія була зацікавлена в мирі, — не було б війни", — наголосив президент України під час на пленарного засідання.

За його словами, зараз світ повинен вирішити разом, що означає справедливий мир, та яким чином він може бути досягнутий на основі статуту ООН.

"Потім, коли план дій буде на столі, погоджений всіма та прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано російському боку. Щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальне завершення війни", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше агенція Reuters заявила, що без підтримки з боку головних союзників Москви вплив Саміту миру, на який збираються світові лідери, буде обмеженим.

Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія може взяти участь у другому Глобальному саміті миру, але за умовою відсутності нав'язувань Києву Мінських та Будапештських угод.