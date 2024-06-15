Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський зробив заяву з приводу участі Росії на Саміті миру arrow

Зеленський зробив заяву з приводу участі Росії на Саміті миру

15 червня 2024 19:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Саміт миру — Зеленський зробив заяву про участь Росії
Володимир Зеленський під час своєї промови. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Швейцарії в суботу, 15 червня офіційно стартував Глобальний саміт миру. Однак на цій зустрічі немає російських делегатів, бо Москва не зацікавлена у мирі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого вступного слова.

Читайте також:

У Швейцарії стартував Саміт миру

"Зараз тут немає Росії. Чому? Бо, якби Росія була зацікавлена в  мирі, — не було б війни", — наголосив президент України під час на пленарного засідання.

За його словами, зараз світ повинен вирішити разом, що означає справедливий мир, та яким чином він може бути досягнутий на основі статуту ООН.

"Потім, коли план дій буде на столі, погоджений всіма та прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано російському боку. Щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальне завершення війни", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше агенція Reuters заявила, що без підтримки з боку головних союзників Москви вплив Саміту миру, на який збираються світові лідери, буде обмеженим. 

Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія може взяти участь у другому Глобальному саміті миру, але за умовою відсутності нав'язувань Києву Мінських та Будапештських угод.

Україна
Володимир Зеленський
Швейцарія
саміт миру
Росія
делегація
переговори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

14 червня 2024

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування