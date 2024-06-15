Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский сделал заявление по поводу участия России на Саммите мира arrow

Зеленский сделал заявление по поводу участия России на Саммите мира

15 июня 2024 19:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Саммит мира — Зеленский сделал заявление об участии России
Владимир Зеленский во время своей речи. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Швейцарии в субботу, 15 июня официально стартовал Глобальный саммит мира. Однако на этой встрече нет российских делегатов, потому что Москва не заинтересована в мире.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего вступительного слова.

Читайте также:

В Швейцарии стартовал Саммит мира

"Сейчас здесь нет России. Почему? Потому что, если бы Россия была заинтересована в мире, — не было бы войны", — подчеркнул президент Украины во время пленарного заседания.

По его словам, сейчас мир должен решить вместе, что означает справедливый мир и каким образом он может быть достигнут на основе устава ООН.

"Потом, когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуницирован российской стороне. Чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальное завершение войны", — добавил Зеленский.

Напомним, что ранее агентство Reuters заявило, что без поддержки со стороны главных союзников Москвы влияние Саммита мира, на который собираются мировые лидеры, будет ограничено.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия может принять участие во втором Глобальном саммите мира, но при условии отсутствия навязывания Киеву Минских и Будапештских соглашений.

Украина
Владимир Зеленский
Швейцария
саммит мира
Россия
делегация
переговоры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

14 июня 2024

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос