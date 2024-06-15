Саммит мира — Зеленский сделал заявление об участии России

Владимир Зеленский во время своей речи. Фото: скриншот

В Швейцарии в субботу, 15 июня официально стартовал Глобальный саммит мира. Однако на этой встрече нет российских делегатов, потому что Москва не заинтересована в мире.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего вступительного слова.

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"Сейчас здесь нет России. Почему? Потому что, если бы Россия была заинтересована в мире, — не было бы войны", — подчеркнул президент Украины во время пленарного заседания.

По его словам, сейчас мир должен решить вместе, что означает справедливый мир и каким образом он может быть достигнут на основе устава ООН.

"Потом, когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуницирован российской стороне. Чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальное завершение войны", — добавил Зеленский.

Напомним, что ранее агентство Reuters заявило, что без поддержки со стороны главных союзников Москвы влияние Саммита мира, на который собираются мировые лидеры, будет ограничено.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия может принять участие во втором Глобальном саммите мира, но при условии отсутствия навязывания Киеву Минских и Будапештских соглашений.