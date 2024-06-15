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Росія може бути присутня на другому Саміті миру — Єрмак розкрив деталі

15 червня 2024 16:22
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Ілля Рябінін
редактор
Єрмак підтвердив запрошення Росії на другий Саміт миру
Глава Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Росія може взяти участь у другому Глобальному саміті миру у Швейцарії. Участь зумовлена тим, що нав'язування Києву Мінських та Будапештських угод не повинно бути.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в коментарі Новини.LIVE.

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Росія може взяти участь у другому Саміті миру

За його словами, це офіційна позиція президента України Володимира Зеленського.

"Ще раз підкреслю, що спільний план усіх цивілізованих та відповідальних країн, які поважають нашу незалежність, територіальну цілісність і суверенітет, погоджений план з цими країнами, може бути переданий на другому саміті делегації з Росії, на якому вона може бути присутня", — сказав Єрмак.

Глобальний саміт миру — остання інформація

Нагадаємо, на Саміті миру у Швейцарії віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі із Володимиром Зеленським оголосила про виділення понад 1,5 мільярда доларів для енергетичного сектору та гуманітарних потреб України.

Водночас швейцарські ЗМІ заявили, що делегати на саміті ще не узгодили спільну декларацію, але є висока ймовірність, що документ можуть ухвалити без згоди всіх учасників зустрічі.

Додамо, можливі шляхи досягнення миру в Україні обговорюватимуть близько 100 лідерів країн та урядів. Про головні моменти міжнародної конференції, організованої Україною у Швейцарії, дивіться в матеріалі Новини.LIVE.

 

політики
Швейцарія
саміт миру
Росія
делегація
Україна
Андрій Єрмак
переговори

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