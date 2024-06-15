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США анонсували виділення понад 1,5 млрд доларів для енергетики України

15 червня 2024 14:46
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Саміт миру — США обіцяє виділити 1,5 млрд доларів для енергетики України
Володимир Зеленський та Камала Гарріс. Фото: SWI swissinfo.ch
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

На Саміті миру у Швейцарії віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі із Володимиром Зеленським оголосила про виділення понад 1,5 мільярда доларів. Допомога призначена для енергетичного сектору та гуманітарних потреб України.

Про це повідомила пресслужба Білого дому у суботу, 15 червня. 

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На що США виділяє 1,5 млрд доларів Україні

Грошові кошти виділять через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент на підтримку народу України.

Повідомляється, що з боку USAID це включає 500 млн доларів нового фінансування та перенаправлення 324 млн доларів раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби в Україні. Гроші підуть на ремонт розбитих росіянами енергетичних об'єктів, розширення виробництва електроенергії, заохочення інвестицій приватного сектору та захист енергетичної інфраструктури.

Що включає підтримка США

Віцепрезидентка також оголосила про виділення понад 379 мільйонів доларів гуманітарної допомоги від держави та USAID для задоволення нагальних потреб біженців, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від конфлікту громад, які постраждали від жорстокої війни Росії проти українського народу.

"Ця підтримка включає продовольчу допомогу, медичні послуги, притулок, а також послуги з водопостачання, санітарії та гігієни для мільйонів вразливих українців всередині країни та в регіоні. Допомога також включає підтримку комплексних заходів із захисту, включаючи кейс-менеджмент і психосоціальну підтримку, а також допомогу в сільському господарстві та забезпеченні засобів до існування, щоб дати можливість сім'ям відновити дохід і задовольнити свої базові потреби", — повідомляє пресслужба Білого дому. 

Також Гарріс повідомила, що Державний департамент, працюючи з Конгресом, збирається надати додаткові 300 млн доларів на підтримку цивільної безпеки України та забезпечення життєво необхідним обладнанням українських правоохоронців та прикордонників.

Ці кошти надійдуть в рамках більшого пакета зовнішньої допомоги, ініційованого президентом Байденом для підтримки народу України.

Нагадаємо, на саміті миру Президент України Володимир Зеленский пояснив, якими методами можна зупинити Путіна: для цього потрібно посилення України, потужні санкції та політична ізоляція. 

Нагадаємо, за думкою політолога Олега Лісного, партнери України усвідомлюють, що енергетику краще захищати, ніж відбудовувати

Також раніше ми повідомляли, що відновлювати українську енергетику допомагатиме НАК "Нафтогаз України". Компанія має намір забезпечити необхідні обʼєми газу для генерації електроенергії на відновлених чи нових генеруючих потужностях. 

політики
саміт
саміт миру
війна в Україні
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війна
фінансова допомога
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