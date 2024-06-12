Нафтогаз допоможе відновити енергетику України

Працівник Нафтогазу. Фото: utg.ua

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" допоможе відновити енергетику нашої держави. Вона має намір забезпечити необхідні обʼєми газу для генерації електроенергії на відновлених чи нових генеруючих потужностях.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у вівторок, 11 квітня.

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"Сьогодні як ніколи потрібно підготуватися до зими, відповідним чином забезпечити якісні установки для когенерації, для генерації електричної енергії з урахуванням природного газу", — зазначив Чернишов.

Він наголосив, що у зв'язку з цим "Нафтогаз" планує додатковий об'єм природного газу, який компанія має забезпечити.

"Видобуток зростає, ми продовжуємо концентруватися на тому, щоб забезпечити Україну власним українським газом", — зазначив Чернишов.

Він також додав, що попри війну Україна накопичує у своїх підземних сховищах достатні запаси газу на зиму і пропонує там зберігати газ ще і західних партнерів.

За словами Чернишова, українська газотранспортна система та її підземні сховища можуть стати невід'ємною частиною європейського ринку і допоможуть країнам ЄС назавжди відмовитися від російських енергоресурсів.

Нагадаємо, в Україні зросла фактична вартість природного газу після зниження протягом останніх пів року до 12,46 тис. грн за 1 тис. куб. м. без ПДВ. Водночас, у Європі газ коштує 370 доларів за 1 тис. куб. м. (15 тис. грн).

Також повідомлялося, що з 1 червня 2024 року вартість газу для клієнтів Нафтогазу залишатиметься на колишньому рівні. Тарифи у решти постачальників будуть в діапазоні від 7,7 до 9,90 грн за куб. м.