Работник Нафтогаза. Фото: utg.ua

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" поможет восстановить энергетику нашего государства. Она намерена обеспечить необходимые объемы газа для генерации электроэнергии на восстановленных или новых генерирующих мощностях.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев во вторник, 11 апреля.

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Нафтогаз поможет восстановить энергетику Украины

"Сегодня как никогда нужно подготовиться к зиме, соответствующим образом обеспечить качественные установки для когенерации, для генерации электрической энергии с учетом природного газа", — отметил Чернышев.

Он подчеркнул, что в связи с этим "Нафтогаз" планирует дополнительный объем природного газа, который компания должна обеспечить.

"Добыча растет, мы продолжаем концентрироваться на том, чтобы обеспечить Украину собственным украинским газом", — отметил Чернышев.

Он также добавил, что, несмотря на войну, Украина накапливает в своих подземных хранилищах достаточные запасы газа на зиму и предлагает там хранить газ еще и западных партнеров.

По словам Чернышева, украинская газотранспортная система и ее подземные хранилища могут оказаться неотъемлемой частью европейского рынка и помогут странам ЕС навсегда отказаться от российских энергоресурсов.

Напомним, в Украине выросла фактическая стоимость природного газа после снижения за последние полгода до 12,46 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. без НДС. В то же время, в Европе газ стоит 370 долларов за 1 тыс. куб. м (15 тыс. грн).

Также сообщалось, что с 1 июня 2024 года стоимость газа для клиентов НАфтогаза будет оставаться на прежнем уровне. Тарифы у остальных поставщиков будут в диапазоне от 7,7 до 9,90 грн за куб. м.