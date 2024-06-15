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США анонсировали выделение более 1,5 млрд долларов для энергетики Украины

15 июня 2024 14:46
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Саммит мира - США обещает выделить 1,5 млрд долларов для энергетики Украины
Владимир Зеленский и Камала Гаррис. Фото: SWI swissinfo.ch
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

На Саммите мира в Швейцарии вице-президент США Камала Гаррис во время встречи с Владимиром Зеленским объявила о выделении более 1,5 миллиарда долларов. Помощь предназначена для энергетического сектора и гуманитарных нужд Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в субботу, 15 июня.

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Денежные средства выделят через Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент в поддержку народа Украины.

Сообщается, что со стороны USAID это включает 500 млн долларов нового финансирования и перенаправление 324 млн долларов ранее объявленных средств на чрезвычайные энергетические потребности в Украине. Деньги пойдут на ремонт разбитых россиянами энергетических объектов, расширение производства электроэнергии, поощрение инвестиций частного сектора и защиту энергетической инфраструктуры.

Что включает поддержка США

Вице-президент также объявила о выделении более 379 миллионов долларов гуманитарной помощи от государства и USAID для удовлетворения насущных потребностей беженцев, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от конфликта общин, пострадавших от жестокой войны России против украинского народа.

"Эта поддержка включает продовольственную помощь, медицинские услуги, убежище, а также услуги по водоснабжению, санитарии и гигиене для миллионов уязвимых украинцев внутри страны и в регионе. Помощь также включает поддержку комплексных мер по защите, включая кейс-менеджмент и психосоциальную поддержку, а также помощь в сельском хозяйстве и обеспечении средств к существованию, чтобы дать возможность семьям восстановить доход и удовлетворить свои базовые потребности", — сообщает пресс-служба Белого дома. 

Также Харрис сообщила, что Государственный департамент, работая с Конгрессом, собирается предоставить дополнительные 300 млн долларов на поддержку гражданской безопасности Украины и обеспечение жизненно необходимым оборудованием украинских правоохранителей и пограничников.

Эти средства поступят в рамках большего пакета внешней помощи, инициированного президентом Байденом для поддержки народа Украины.

Напомним, на саммите мира Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какими методами можно остановить Путина: для этого нужно усиление Украины, мощные санкции и политическая изоляция.

Напомним, по мнению политолога Олега Лесного, партнеры Украины осознают, что энергетику лучше защищать, чем отстраивать.

Также ранее мы сообщали, что возобновлять украинскую энергетику будет помогать НАК "Нефтегаз Украины". Компания намерена обеспечить необходимые объемы газа для генерации электроэнергии на восстановленных или новых генерирующих мощностях.

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