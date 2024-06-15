Зеленський назвав головні можливості для зупинки президента РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Російського президента Володимира Путіна треба зупинити всіма можливими політичними засобами. Для цього потрібно посилення України, потужні санкції та політична ізоляція, оскільки його політика схожа на політику Адольфа Гітлера.

Про це він заявив в інтерв'ю італійському телеканалу SkyTG24, уривок з якого показав у своєму блозі в Telegram.

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За словами Зеленського, російський президент спричинить ескалацію, якщо відчує свою силу.

"Не даремно його ракети перетинають простір країн-членів НАТО. Випадки у Польщі є, в Румунії є, і морський простір — Росія сьогодні заходить у чужі територіальні води, а також порушує чужий повітряний простір. Все це зафіксовано. Це факт. Це перші кроки, перші спроби. Він буде діяти, як Гітлер. Ви це побачите. Бо у Путіна те саме бачення світу", — запевнив Зеленський.

Глава держави заявив, що дії кремлівського лідера вже повторювалися, оскільки саме так діяв Третій Рейх під час Другої світової війни.

"І це є головна ціль. Так само, як робив Гітлер, – "коврове" бомбардування — все те саме, як одна методичка. Дайте йому невеликий успіх, і він піде далі", — сказав президент України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський пояснив, як Україна йде до миру, оскільки держава не порушує закон та права людей.

Також за словами глави держави, російська армія за один місяць використовує 3200–3500 одиниць керованих авіабомб для бомбардувань України.