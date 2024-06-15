Зеленский назвал главные возможности для остановки президента РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Российского президента Владимира Путина нужно остановить всеми возможными политическими средствами. Для этого требуется усиление Украины, мощные санкции и политическая изоляция, поскольку его политика похожа на политику Адольфа Гитлера.

Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу SkyTG24, отрывок из которого показал в своем блоге в Telegram.

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По словам Зеленского, российский президент повлечет за собой эскалацию, если почувствует свою силу.

"Не зря его ракеты пересекают пространство стран-членов НАТО. Случаи в Польше есть, в Румынии есть, и морское пространство — Россия сегодня заходит в чужие территориальные воды, а также нарушает чужое воздушное пространство. Все это зафиксировано. Это факт. Это первые шаги, первые попытки. Он будет действовать, как Гитлер", — сказав він.

Глава государства заявил, что действия кремлевского лидера уже повторялись, поскольку именно так поступал Третий Рейх во время Второй мировой войны.

"И это главная цель. Так же, как делал Гитлер, — "ковровая" бомбардировка — все то же, как одна методичка. Дайте ему небольшой успех, и он пойдет дальше", — сказал президент Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объяснил, как Украина идет к миру, поскольку государство не нарушает закон и права людей.

Также, по словам главы государства, российская армия за один месяц использует 3200–3500 единиц управляемых авиабомб для бомбардировок Украины.