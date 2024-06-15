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Зеленський пояснив, як Україна йде до миру

15 червня 2024 10:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна має справу з терористами — Зеленський про шлях до миру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Володимир Зеленський пояснив, як Україна йде до миру. За його словами, країна не порушує закон та права людей.

Про це український лідер сказав в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24.

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Шлях України до миру

Зеленський наголосив, що шлях до миру довгий, тому що Україна має справу з терористами. За його словами, країна повинна йти самим правильним шляхом, базуючись на статуті ООН і міжнародному праві.

"Це дуже важливо, щоб у нас був один базис. І ми так йдемо, не порушуючи закон, не порушуючи права людей", — додав український лідер.

Нагадаємо, у суботу, 15 червня, у швейцарському Бюргенштоку розпочнеться Глобальний саміт миру. Україну представлятимуть особисто президент Володимир Зеленський та вище міжнародно-політичне керівництво України.

Також Зеленський під час візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Франциском. Глава держави обговорив з очільником римсько-католицької церкви кілька важливих питань, пов’язаних із війною в Україні.

Україна
Володимир Зеленський
війна
світ
президент

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