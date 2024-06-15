Україна має справу з терористами — Зеленський про шлях до миру

Зеленський пояснив, як Україна йде до миру
Президент Володимир Зеленський пояснив, як Україна йде до миру. За його словами, країна не порушує закон та права людей.
Про це український лідер сказав в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24.
Шлях України до миру
Зеленський наголосив, що шлях до миру довгий, тому що Україна має справу з терористами. За його словами, країна повинна йти самим правильним шляхом, базуючись на статуті ООН і міжнародному праві.
"Це дуже важливо, щоб у нас був один базис. І ми так йдемо, не порушуючи закон, не порушуючи права людей", — додав український лідер.
Нагадаємо, у суботу, 15 червня, у швейцарському Бюргенштоку розпочнеться Глобальний саміт миру. Україну представлятимуть особисто президент Володимир Зеленський та вище міжнародно-політичне керівництво України.
Також Зеленський під час візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Франциском. Глава держави обговорив з очільником римсько-католицької церкви кілька важливих питань, пов’язаних із війною в Україні.
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