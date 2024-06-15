Украина имеет дело с террористами — Зеленский о пути к миру

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский объяснил, как Украина идет к миру. По его словам, страна не нарушает закон и права людей.

Об этом украинский лидер сказал в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

Читайте также:

Путь Украины к миру

Зеленский подчеркнул, что путь к миру долгий, потому что Украина имеет дело с террористами. По его словам, страна должна идти самым правильным путем, базируясь на уставе ООН и международном праве.

"Это очень важно, чтобы у нас был один базис. И мы так идем, не нарушая закон, не нарушая права людей", — добавил украинский лидер.

Напомним, в субботу, 15 июня, в швейцарском Бюргенштоке начнется Глобальный саммит мира. Украину будут представлять лично президент Владимир Зеленский и высшее международно-политическое руководство Украины.

Также Зеленский во время визита в Италию встретился с Папой Римским Франциском. Глава государства обсудил с главой римско-католической церкви несколько важных вопросов, связанных с войной в Украине.