Украина имеет дело с террористами — Зеленский о пути к миру

Зеленский объяснил, как Украина идет к миру
Президент Владимир Зеленский объяснил, как Украина идет к миру. По его словам, страна не нарушает закон и права людей.
Об этом украинский лидер сказал в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.
Путь Украины к миру
Зеленский подчеркнул, что путь к миру долгий, потому что Украина имеет дело с террористами. По его словам, страна должна идти самым правильным путем, базируясь на уставе ООН и международном праве.
"Это очень важно, чтобы у нас был один базис. И мы так идем, не нарушая закон, не нарушая права людей", — добавил украинский лидер.
Напомним, в субботу, 15 июня, в швейцарском Бюргенштоке начнется Глобальный саммит мира. Украину будут представлять лично президент Владимир Зеленский и высшее международно-политическое руководство Украины.
Также Зеленский во время визита в Италию встретился с Папой Римским Франциском. Глава государства обсудил с главой римско-католической церкви несколько важных вопросов, связанных с войной в Украине.
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