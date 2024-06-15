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Зеленский объяснил, как Украина идет к миру

15 июня 2024 10:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина имеет дело с террористами — Зеленский о пути к миру
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Владимир Зеленский объяснил, как Украина идет к миру. По его словам, страна не нарушает закон и права людей.

Об этом украинский лидер сказал в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

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Зеленский подчеркнул, что путь к миру долгий, потому что Украина имеет дело с террористами. По его словам, страна должна идти самым правильным путем, базируясь на уставе ООН и международном праве.

"Это очень важно, чтобы у нас был один базис. И мы так идем, не нарушая закон, не нарушая права людей", — добавил украинский лидер.

Напомним, в субботу, 15 июня, в швейцарском Бюргенштоке начнется Глобальный саммит мира. Украину будут представлять лично президент Владимир Зеленский и высшее международно-политическое руководство Украины.

Также Зеленский во время визита в Италию встретился с Папой Римским Франциском. Глава государства обсудил с главой римско-католической церкви несколько важных вопросов, связанных с войной в Украине.

Украина
Владимир Зеленский
война
мир
президент

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