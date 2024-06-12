Політолог назвав ключові теми дискусій на Міжнародній конференції з відновлення України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Необхідність захисту української енергетики від російських обстрілів, обіцянки надати потрібну для захисту неба зброю та позитивна динаміка щодо євроінтеграції України. Також на Міжнародної конференції з відновлення України в Берліні пролунала обіцянка надати перші суми із заморожених російських активів.

Про це розповів політолог Олег Лісний в ефірі телемарафону в середу, 12 червня.

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Енергетику краще захищати, ніж відбудовувати

За думкою політолога, найголовніше — розуміння партнерами України, і в першу чергу німецькими, що енергетику краще захищати, ніж відбудовувати.

"І меседж про те, що нам передають відповідні види озброєння. Це дуже приємно, тому що декілька днів тому Сполучені Штати нам мали передати одну систему (Patriot. – Ред.) Тому поступово відбувається те, що ми дуже давно просимо у всього світу – поступово закривається небо над Україною, це дуже важливо", — зазначив Лісний.

Підтримка євроінтеграції України з боку Німеччини

За думкою політолога, ще один важливий момент — у риториці Шольца прозвучала тема, що вони підтримують і будуть підтримувати майбутнього члена ЄС.

"Це теж важливий сигнал. Зрозуміло, що це дуже довгий шлях, але риторика щодо євроінтеграції України була позитивною, не дивлячись на деякі моменти. Також нам пообіцяли надати перші суми із заморожених російських активів. Вона значно менше, ніж тіло цього фінансового ресурсу, але, як кажуть наші закляті вороги, "лиха біда початок", — зазначив Лісний.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 11 червня вперше відвідав Бундестаг, де у своїй промові заявив, що ми не повинні передати війну наступним поколінням.

Під час спільної пресконференції з Шольцом Зеленський заявив, що наразі Україна виконала все, що потрібно для переговорів про членство в Європейському Союзі. Переговорна рамка має бути затверджена у червні.

Також президент вважає, що Україні необхідно зробити все можливе, аби відновити пошкоджені об'єкти енергетики до зими.