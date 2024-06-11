Переговори про вступ України до Євросоюзу почнуться у червні — Зеленський

Володимир Зеленський на конференції з відновлення України в Берліні. Фото: Офіс Президента

Станом на сьогодні Україна виконала все, що потрібно, для переговорів про членство в Європейському Союзі. Переговорна рамка має бути затверджена у червні.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, під час церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.

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Президент наголосив, що перемовини мають розпочатися у червні і всі передумови для цього реалізовано.

"Цей червень має стати часом, коли буде затверджена переговорна рамка і розпочаті самі перемовини. Чому це потрібно? Бо це виконання обіцянок, які дає Європа і доказ того, що Європу не зламати ані тиском, ані штучними сумнівами чи будь-якими маніпуляціями", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 7 червня Європейська комісія підтримала початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Таким чином наша країна наблизилася на ще один крок до євроінтеграції.

Крім того, Європейський Союз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів Російської Федерації. Вже цього року Україна може отримати 3 млрд євро.