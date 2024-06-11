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Зеленський розповів, коли мають розпочатися переговори про вступ України до ЄС

11 червня 2024 14:51
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Переговори про вступ України до Євросоюзу почнуться у червні — Зеленський
Володимир Зеленський на конференції з відновлення України в Берліні. Фото: Офіс Президента
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Станом на сьогодні Україна виконала все, що потрібно, для переговорів про членство в Європейському Союзі. Переговорна рамка має бути затверджена у червні.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, під час церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.

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Президент наголосив, що перемовини мають розпочатися у червні і всі передумови для цього реалізовано.

"Цей червень має стати часом, коли буде затверджена переговорна рамка і розпочаті самі перемовини. Чому це потрібно? Бо це виконання обіцянок, які дає Європа і доказ того, що Європу не зламати ані тиском, ані штучними сумнівами чи будь-якими маніпуляціями", — зазначив Зеленський. 

Нагадаємо, 7 червня Європейська комісія підтримала початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Таким чином наша країна наблизилася на ще один крок до євроінтеграції.

Крім того, Європейський Союз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів Російської Федерації. Вже цього року Україна може отримати 3 млрд євро.

Володимир Зеленський
Європейський союз
переговори
Україна

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