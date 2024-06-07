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Єврокомісія схвалила старт переговорів про вступ України до ЄС

7 червня 2024 13:39
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Ілля Рябінін
редактор
Вступ України до ЄС — Шмигаль зробив нову заяву
Денис Шмигаль та Урсула фон дер Ляєн. Фото: Кабінет міністрів України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Європейська комісія підтримала початок переговорів про вступ України до Європейського союзу. Таким чином наша країна наблизилася на ще один крок до євроінтеграції.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 7 червня. 

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Глава українського уряду висловив вдячність за позитивну оцінку української євроінтеграції.

"В озвученому висновку Єврокомісії йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі чотири додаткові кроки-реформи", — сказав він.

Також прем'єр додав, що очікує початку переговорів, які мають відбутися вже влітку.

"Тепер ми очікуємо від наших європейських партнерів наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця", — резюмує Шмигаль.

вступ україни до ЄС
Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, раніше видання Politico заявляло, що офіційно розпочати процедуру вступу України до Євросоюзу необхідно уже в червні, але водночас потрібно щодо цього переконати Угорщину. 

Також не так давно у Європарламенті посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди з Україною у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки", яку хочуть укласти до кінця червня.

політики
Україна
Денис Шмигаль
Європейський союз
Європа
Єврокомісія

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