Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Еврокомиссия одобрила старт переговоров о вступлении Украины в ЕС arrow

Еврокомиссия одобрила старт переговоров о вступлении Украины в ЕС

7 июня 2024 13:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Вступление Украины в ЕС - Шмигаль сделал новое заявление
Денис Шмыгаль и Урсула фон дер Ляйен. Фото: Кабинет министров Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Европейская комиссия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Таким образом, наша страна приблизилась на еще один шаг к евроинтеграции.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 7 июня.

Читайте также:

Украина все ближе к вступлению в ЕС

Глава украинского правительства выразил благодарность за положительную оценку украинской евроинтеграции.

"В озвученном заключении Еврокомиссии говорится, что Украина продолжает системные усилия по присоединению к ЕС и выполнила все четыре дополнительных шага-реформы", — сказал он.

Также премьер добавил, что ожидает начала переговоров, которые должны пройти уже летом.

"Теперь мы ожидаем от наших европейских партнеров следующий шаг — начало переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом месяце", — резюмирует Шмыгаль.

вступление украины в ЕС
Скриншот сообщения Шмигаля

Напомним, ранее издание Politico заявляло, что официально начать процедуру вступления Украины в Евросоюз необходимо уже в июне, но в то же время нужно убедить Венгрию.

Также не так давно в Европарламенте послы ЕС согласовали проект двустороннего соглашения о безопасности с Украиной в продолжении декларации G7 о "гарантиях безопасности", которую хотят заключить до конца июня.

политики
Украина
Денис Шмыгаль
Европейский союз
Европа
Еврокомиссия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня