Вступление Украины в ЕС - Шмигаль сделал новое заявление

Денис Шмыгаль и Урсула фон дер Ляйен. Фото: Кабинет министров Украины

Европейская комиссия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Таким образом, наша страна приблизилась на еще один шаг к евроинтеграции.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 7 июня.

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Глава украинского правительства выразил благодарность за положительную оценку украинской евроинтеграции.

"В озвученном заключении Еврокомиссии говорится, что Украина продолжает системные усилия по присоединению к ЕС и выполнила все четыре дополнительных шага-реформы", — сказал он.

Также премьер добавил, что ожидает начала переговоров, которые должны пройти уже летом.

"Теперь мы ожидаем от наших европейских партнеров следующий шаг — начало переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом месяце", — резюмирует Шмыгаль.

Скриншот сообщения Шмигаля

Напомним, ранее издание Politico заявляло, что официально начать процедуру вступления Украины в Евросоюз необходимо уже в июне, но в то же время нужно убедить Венгрию.

Также не так давно в Европарламенте послы ЕС согласовали проект двустороннего соглашения о безопасности с Украиной в продолжении декларации G7 о "гарантиях безопасности", которую хотят заключить до конца июня.