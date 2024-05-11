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Посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди з Україною, — Welt

11 травня 2024 12:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди з Україною, — Welt
Депутати Європарламенту під час голосування. Фото: Vincent Kessler/Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Посли Європейського Союзу погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди з Україною у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки". Її планують закінчити до кінця червня 2024 року.

Про це повідомляє Welt у суботу, 11 травня.

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Видання стверджує, що має у розпорядженні проєкт тексту, переговори щодо якого ведуть Київ і Європейська служба зовнішніх справ. У матеріалі йдеться, що посли 27 країн-членів нібито вже погодили 11-сторінковий документ. 

Повідомляється, що ЄС планує завершити роботу над угодою не пізніше початку липня. У проєкті тексту є положення, згідно з яким ЄС зобов'язується у випадку нової агресії проти України провести консультації щодо її потреб протягом 24 годин.

Також угода передбачає, що Союз зобов'язується забезпечувати надання військової допомоги, сприяти підготовці військових, проводити розмінування, підтримувати реформи в оборонному секторі, співпрацювати у протидії гібридним загрозам і кібератакам, а також надавати допомогу у відновленні.

Проте існує окреме положення, яке виключає пряму участь "військових країн ЄС" у бойових діях.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готує ще сім нових безпекових документів. Йдеться про двосторонні угоди.

Також український лідер повідомляв, що укладені з країнами-партнерами угоди про гарантії безпеки дуже допомогли країні протягом останніх шести місяців. За його словами, особливо було помітно під час очікування ухвалення Конгресом Сполучених Штатів Америки додаткової допомоги.

Європейський союз
посол
G7
Україна
безпека
угода

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