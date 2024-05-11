Посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди з Україною, — Welt

Депутати Європарламенту під час голосування. Фото: Vincent Kessler/Reuters

Посли Європейського Союзу погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди з Україною у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки". Її планують закінчити до кінця червня 2024 року.

Про це повідомляє Welt у суботу, 11 травня.

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Видання стверджує, що має у розпорядженні проєкт тексту, переговори щодо якого ведуть Київ і Європейська служба зовнішніх справ. У матеріалі йдеться, що посли 27 країн-членів нібито вже погодили 11-сторінковий документ.

Повідомляється, що ЄС планує завершити роботу над угодою не пізніше початку липня. У проєкті тексту є положення, згідно з яким ЄС зобов'язується у випадку нової агресії проти України провести консультації щодо її потреб протягом 24 годин.

Також угода передбачає, що Союз зобов'язується забезпечувати надання військової допомоги, сприяти підготовці військових, проводити розмінування, підтримувати реформи в оборонному секторі, співпрацювати у протидії гібридним загрозам і кібератакам, а також надавати допомогу у відновленні.

Проте існує окреме положення, яке виключає пряму участь "військових країн ЄС" у бойових діях.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готує ще сім нових безпекових документів. Йдеться про двосторонні угоди.

Також український лідер повідомляв, що укладені з країнами-партнерами угоди про гарантії безпеки дуже допомогли країні протягом останніх шести місяців. За його словами, особливо було помітно під час очікування ухвалення Конгресом Сполучених Штатів Америки додаткової допомоги.