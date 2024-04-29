Зеленський заявив, що безпекові угоди з країнами-партнерами дійсно допомогли України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент України Володимир Зеленський заявив, що укладені з країнами-партнерами угоди про гарантії безпеки дуже допомогли країні протягом останніх шести місяців. За його словами, особливо було помітно під час очікування ухвалення Конгресом Сполучених Штатів Америки додаткової допомоги.

Про це український лідер сказав на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у понеділок, 29 квітня.

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"Що стосується наших документів щодо гарантій безпеки, вони нам дійсно дуже сильно допомогли. Особливо коли ми очікували підтримки від США", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що останні шість місяців постачання систем ППО та деталей до них здійснювалися завдяки фінансуванню, яке було зазначене в укладених угодах.

"Ви розумієте вартість протиповітряної оборони та скажу вам чесно, що в цей час ті системи або іноді деталі від відповідних систем, які надходили останні пів року, вони надходили завдяки фінансуванню, яке було зазначене в вісьмох угодах про гарантії безпеки. Нам це дійсно допомогло", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Україна підписала безпекову угоду з Нідерландами. За словами Зеленського, документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів у 2024 році та подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

А у другу річницю повномасштабної війни, 24 лютого, Україна домовилась про гарантії безпеки з Канадою та Італією. Лідери країн досягли домовленостей про підготовку військових, модернізацію оборонної сфери та співпрацю у сфері розвідки.

Крім того, Україна та Фінляндія підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Цей документ засвідчує, що Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу.