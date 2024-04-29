Зеленский заявил, что соглашения о безопасности со странами-партнерами действительно помогли Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заключенные со странами-партнерами соглашения о гарантиях безопасности очень помогли стране в течение последних шести месяцев. По его словам, особенно было заметно при ожидании принятия Конгрессом Соединенных Штатов Америки дополнительной помощи.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник, 29 апреля.

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Соглашения по безопасности Украины со странами-партнерами

"Что касается наших документов по гарантиям безопасности, они нам действительно очень сильно помогли. Особенно когда мы ожидали поддержки от США", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что последние шесть месяцев поставки систем ПВО и деталей к ним осуществлялись благодаря финансированию, которое было указано в заключенных соглашениях.

"Вы понимаете стоимость противовоздушной обороны и скажу вам честно, что в это время те системы или иногда детали от соответствующих систем, которые поступали последние полгода, они поступали благодаря финансированию, которое было указано в восьми соглашениях о гарантиях безопасности. Нам это действительно помогло", — добавил Зеленский.

Напомним, Украина подписала соглашение о безопасности с Нидерландами. По словам Зеленского, документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в 2024 году и последующую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

А во вторую годовщину полномасштабной войны, 24 февраля, Украина договорилась о гарантиях безопасности с Канадой и Италией. Лидеры стран достигли договоренностей о подготовке военных, модернизации оборонной сферы и сотрудничестве в сфере разведки.

Кроме того, Украина и Финляндия подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Этот документ свидетельствует о том, что Финляндия будет оказывать долгосрочную военную и финансовую помощь.